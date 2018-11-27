ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудничество в области периодической печати и книгоиздания обсудят эксперты СНГ в Душанбе

28.11.2018 07:10 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Сотрудничество в области периодической печати и книгоиздания обсудят эксперты СНГ в Душанбе
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии пройдет 28-29 ноября в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня более десяти вопросов. В частности, члены Межгоссовета подведут итоги XV Международного конкурса "Искусство книги" государств СНГ и обсудят подготовку к проведению следующего конкурса. Планируется также рассмотреть проекты плана мероприятий, посвященных Году книги в Содружестве в 2019 году и положения о Фестивале детской и юношеской книги стран СНГ. Кроме того, будут обсуждаться вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий стран Содружества, разработки проектов, способствующих развитию книгоиздания, книгораспространения и полиграфии между странами СНГ.

Представители Таджикистана в свою очередь проинформируют коллег о современном состоянии периодической печати в их стране и достижениях таджикских издателей в период независимости республики. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правінцыйны ДЗЭН: Ажыццяўляць жыццё ад Пецярбурга да Наваградка і Карэліч (+відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика