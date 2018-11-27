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Ситуация в Украине (и как коснется нас), расстрел смертника и комменты на форумах - все за вчера

28.11.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Праздник к нам приходит — и столичные ГУМ и ЦУМ уже оформили новогодние витрины. Как вам?


ВАЖНОЕ

Так, что у нас в Украине? Сегодня в 9.00, напоминаем, там в некоторых областях — в том числе и пограничной с нами Черниговской - начинает действовать военное положение. На 30 дней в стране усиливается контроль на железной дороге, режимных объектах, также контроль будет усилен возле границ. Кстати, Киев вчера опубликовал запись переговоров российских моряков в Керченском проливе во время инцидента, появилось фото пробитой брони украинского катера, а также фото повреждений корабля ФСБ, таранившего украинские суда. Белорусская сторона, кстати, еще никак не прокомментировала конфликт в Керченском проливе. Украинский посол считает так: «Отсутствие ответа — тоже ответ».

Порошенко пояснил, почему ввел военное положение — и призвал украинцев не паниковать: «Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль… Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет».

Российский премьер Медведев считает, что все дело в выборах: мол, Порошенко не имеет шансов победить, поэтому была применена провокация. «Введение военного положения дает возможность действующей власти как минимум немного поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения… а может быть, и максимальный вариант рассматривался — просто отказ от проведения выборов».

Для российских граждан сейчас ограничения в Украине действительно предусмотрены — и уже даже мы это почувствовали: почти пятьдесят россиян, летевших в Киев через Минск, вернули в белорусскую столицу из-за того, что их не пропустили украинские пограничники. А как же белорусы? Каких изменений стоит ждать нашим туристам? Насколько безопасно ехать в Украину в эти дни? И что делать тем, кто уже купил билеты на Новый год, чтобы встретить его в Украине? Мы спросили посла Игоря Кизима. Он, кстати, не связывает инцидент с российскими туристами с введением военного положения: «Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд. Россияне чувствуют себя в постсоветских странах так, будто они хозяева, а не гости. Для украинцев это иностранные граждане… Попробуйте поехать в Лондон и не ответить на вопросы пограничной службы».


В Лондон нам не надо, нас и тут неплохо кормят. Оказывается, сразу в 6 районах страны средняя зарплата больше «заветной» 1000 рублей! А вот как живется всей остальной стране? Изучили данные о средних заработках по Беларуси за октябрь — и видим, что всем жителям Мстиславского района нужно срочно переезжать в Солигорский. Вдруг работы на «Беларуськалии» всей стране хватит?.. А то некоторым пока хватает только на хвостики от суши (да и то — не всем).

Вчера наш президент встретился с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза — и жестко прошелся по болевым точкам ЕАЭС. «К чему мы… стремимся — к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? …Союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам… Здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики». Скоро президенты стран — членов ЕАЭС встретятся в Питере, посмотрим.

Вчера СК прекратил уголовное преследование еще пятерых сотрудников TUT.BY по «делу БЕЛТА». Все редакторы погасили ущерб (от 3000 до 17 000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). Так все-таки «тырили», спросите вы? Нет. Там вообще все неоднозначно, и мы скоро вам об этом расскажем. Затронем и тему монополии госСМИ на информацию — как раз вчера МАРТ ответил депутату Анне Канопацкой, просившей разобраться с неравными условиями, в которые поставлены белорусские медиа. Министр Колтович пообещал провести анализ на рынке информации, аналитики и контента СМИ в рамках проекта Программы развития конкуренции. Ждем с нетерпением!

В нашей стране приведен в исполнение еще один смертный приговор — расстрелян 31-летний Семен Бережной, который был осужден по делу о «черных риелторах» из Могилева. Что с его подельником Гершанковым, пока не известно. Ранее в Комитете по правам человека ООН были зарегистрированы обращения от имени двух осужденных. По правилам, пока идет рассмотрение, приговор не должны исполнять, но Беларусь обычно не следует этому принципу.


Помните скандал с избитыми руководством училища воспитанниками СПТУ в Могилеве? Директора и двух его замов все же признали виновными в превышении служебных полномочий, сопряженном с насилием и оскорблением, — как те ни настаивали, что пострадавшие подростки — это не дети, а «дети, которые убивают, грабят и насилуют». И приговоры достаточно суровые.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Дорогие форумчане (наши и даже чужие), напоминаем: уже 1 декабря комментаторы на белорусских сайтах должны обязательно идентифицироваться: привязать номер телефона к своему аккаунту на форумах. Что изменится для пользователей сайтов? Кого именно это коснется? А можно ли будет «троллить»? А что в соцсетях? А передадут ли модераторы ваши личные данные правоохранительным органам? Вот здесь мы вам все объясним на пальцах.

Помните приезд Марадоны в Брест? Бизнесмен, который привез великого футболиста, дал нам большое интервью. О ком мы? Да конечно же это фактический хозяин брестского «Динамо» Александр Зайцев! Вот здесь он приоткрыл завесу тайны над своей персоной, рассказал о приезде Диего, поделился взглядом на будущее белорусского футбола, поведал о строительстве нового стадиона в Бресте, но… полноценный рассказ о своем бизнесе отложил до следующей встречи. Так что оставайтесь с нами — самим интересно.

Наша редактор раздела «Недвижимость» Наташа Литовская внимательно послушала, что было на совещании по строительству и президента — и пришла к неутешительному выводу: обычным минчанам, у которых в реальности самые большие проблемы с жильем, снова ничего не пообещали, о минских семьях, которые ютятся по три поколения в одной квартире, о жителях коммуналок и общаг снова не говорили. А ведь в столице на очереди стоят более 200 тысяч семей! А еще сколько не стоят — «счастливчиков», которые семьей из четырех человек ютятся в 43-метровой полуторке с проходной комнатой: им не положено, на каждого — больше 10 квадратных метров. А вот многодетным и сотрудникам госСМИ, напоминаем, будем строить и строить, льготировать и льготировать…

Может, помните, как больше года назад двое жителей Витебска публично заявили, что их жестоко избили сотрудники ОМОНа? Показали снимки (оч-ч-ч-чень впечатляющие), написали заявления — но следователи уже десять раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Зато сами обратившиеся, как и важный свидетель, стали фигурантами другого разбирательства. Началось оно с рапорта ОМОНа через три дня после событий в Витебске, а закончилось приговором к лишению свободы. Родные уверены: это выглядит как месть, матери написали президенту: «Уважаемый Александр Григорьевич, нас очень отговаривали от этого письма, говорили, что нашим детям сделают еще хуже в колониях. Но мы знаем, что хорошие и честные люди есть везде. Просто нельзя разрешать одним считать, что они все могут, так как у них власть, а мы — никто. Нельзя опускать руки. (…) Ведь именно по таким ситуациям люди судят о порядке и справедливости в стране». А вы что скажете?

Поговорили с бывшей заключенной о сокамерницах, чувстве вины и любви на зоне. Туда она попала за экономическое преступление. «У меня было все: жилье, машина, работа, должность, связи. Для чего мне понадобились эти деньги?.. Я вроде понимала, что делала, но не осознавала последствия… Не хочу теперь на кого-то катить бочку, не маленькая девочка. Это мой грех, мое наказание». Но страшнее всего, говорит, в СИЗО, а вообще, человек привыкает ко всему, даже к рыбе с червями. «Когда сидишь в замкнутом пространстве, безумно хочется лука. Обычного сырого лука. Мы резали его одноразовым пластиковым ножом, посыпали солью, поливали подсолнечным маслом. Это было вкуснее мяса».

Вот у нас история о том, как мама двухлетней малышки со СМА судится с Минздравом. Родители обратились в ведомство с просьбой отправить ребенка за медицинской помощью за рубеж, так как в Беларуси нет препарата для приостановки болезни. Чиновники посчитало это «нецелесообразным». Мама надеется хоть через суд доказать, что это не так, и получить для своей дочери шанс жить. Если вдруг вы тоже захотите помочь Вере в лечении — вот здесь расскажем, как.


Если вы когда-нибудь решите брать авто в лизинг — вначале внимательно прочтите этот текст (особенно если работаете в такси и машина для вас — «рабочая лошадка»). Здесь у нас парень просрочил два платежа — и ему выкатили пеню, по размеру сопоставимую с ценой нового авто! Что делать? Только судиться.

А Борису Гребенщикову вчера исполнилось 65. Выбрали его лучшие песни — переслушайте обязательно: человек-легенда, человек-эпоха. Поздравляем, Борис Борисович, долгих лет!

И напоследок послушайте первый сингл из нового альбома нашего Лявона Вольского. Песня про этап в жизни, когда постепенно уходят друзья, знакомые, родные. Какие-то моменты напоминают о них — места, вещи, слова, музыка, — а их уже нет… Музыкант, кстати, недавно начал краудфандинг на альбом — и уже собрано 30% от необходимой суммы. Хотите поучаствовать?

Все новости вторника, 27 ноября

Кстати. В пятницу нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих по всей стране. Так что если вам нужно оформить завещание или составить брачный договор — подскажем, куда идти.

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Доброе утро! Праздник к нам приходит - и столичные ГУМ и ЦУМ уже оформили новогодние витрины. Как вам?
 
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