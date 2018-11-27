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Семейный, обеспеченный, за 40: гомельские врачи рассказали о типичном местном ВИЧ-инфицированном

28.11.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года на Гомельщине выявлено около 700 новых случаев ВИЧ. В 96% случаев заражение произошло половым путем, сообщает «Гомельская праўда».


Портрет типичного заразившегося — 40-летний состоявшиеся в карьере и семейной жизни человек.

— Среди пациентов есть директора предприятий, врачи, педагоги, служащие и рабочие. 62% из числа тех, у кого диагностирован положительный статус, — мужчины. Самому возрастному ВИЧ-позитивному в Беларуси — 80 лет. Заражение произошло половым путем, — рассказал главный специалист области по профилактике ВИЧ Олег Суетнов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается рост заболеваемости на 20%. Это — не эпидемия, а результаты масштабного скрининга. Исследования проводятся в поликлиниках среди пациентов в возрасте около 40 лет и старше. С начала года благодаря скринингу выявлено 398 пациентов с положительным статусом.

Сейчас на Гомельщине с ВИЧ проживает свыше 7 тысяч человек.

 
 
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С начала года на Гомельщине выявлено около 700 новых случаев ВИЧ. В 96% случаев заражение произошло половым путем.
 
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