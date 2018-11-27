Коньки и клюшки наготове? В Витебске готовят к заливке четыре катка

В Витебске готовят к заливке четыре катка с пунктами проката спортинвентаря.

Сейчас возводят бортики, необходимые для заливки, на двух катках на площади Победы. Также площадки для массового катания оборудуют возле Центрального спортивного комплекса и на площадке рядом с Летним амфитеатром.

Здесь будут работать пункты проката инвентаря.

Теперь главное — чтобы температура воздуха оставалась ниже нулевой отметки, тогда начнется заливка катков.