﻿ Коньки и клюшки наготове? В Витебске готовят к заливке четыре катка. 21.by
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Коньки и клюшки наготове? В Витебске готовят к заливке четыре катка

28.11.2018 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске готовят к заливке четыре катка с пунктами проката спортинвентаря.

Сейчас возводят бортики, необходимые для заливки, на двух катках на площади Победы. Также площадки для массового катания оборудуют возле Центрального спортивного комплекса и на площадке рядом с Летним амфитеатром.

Здесь будут работать пункты проката инвентаря.

Теперь главное — чтобы температура воздуха оставалась ниже нулевой отметки, тогда начнется заливка катков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сейчас в областном центре возводят бортики, необходимые для заливки, на двух катках на площади Победы.
 
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