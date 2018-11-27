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Коньки и клюшки наготове? В Витебске готовят к заливке четыре катка
28.11.2018 07:58 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске готовят к заливке четыре катка с пунктами проката спортинвентаря.
Сейчас возводят бортики, необходимые для заливки, на двух катках на площади Победы. Также площадки для массового катания оборудуют возле Центрального спортивного комплекса и на площадке рядом с Летним амфитеатром.
Здесь будут работать пункты проката инвентаря.
Теперь главное — чтобы температура воздуха оставалась ниже нулевой отметки, тогда начнется заливка катков.
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Сейчас в областном центре возводят бортики, необходимые для заливки, на двух катках на площади Победы.
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