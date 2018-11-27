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В Бресте в декабре подорожает проезд в автобусах и троллейбусах

28.11.2018 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте повысится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на главное управление торговли и услуг облисполкома.


Фото: Инга Шкелер

Предварительно, стоимость талончика вырастет на 5 копеек. Таким образом, для брестчан одна поездка на автобусе или троллейбусе обойдется в 55 копеек. Если покупать билет у водителя — в 60 копеек. На одну копейку подорожает и проезд в пригородных автобусах.

Решение о повышении тарифов уже подготовлено, его сейчас рассматривает Минюст. Оно может вступить в силу уже с 1 декабря.

Напомним, последний раз решение о подорожании проезда принималось в Брестской области в октябре прошлого года. Тогда цена на талончик также повысилась на 5 копеек. Тариф в полрубля просуществовал чуть больше года.

 
Теги: Брест
 
 
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Предварительно, стоимость талончика вырастет на 5 копеек.
 
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