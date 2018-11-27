Союз женщин — созидательная сила

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В центральной районной библиотеке состоялась отчетно-выборная конференция Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», в работе которой приняла участие председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Светлана Сорока.

С отчетом о работе правления Несвижской районной организации ОО «БСЖ» за период с 2 июня 2016 года по 9 ноября 2018 года выступила его председатель Людмила Крупец (на фото).

В своем докладе она отметила, что Белорусский союз женщин как общественная организация существует с 14 декабря 1991 года. 2016 год был для нее юбилейным. Более чем за 25 лет в Союзе женщин многое изменилось: трижды менялись его лидеры, 4 раза обновлялся Устав. В 2015 году был избран новый лидер Белорусского республиканского союза женщин — Марианна Щёткина, в то время министр труда и социальной защиты Республики Беларусь, сменившая на посту председателя БСЖ Надежду Ермакову. У организации появились новые задачи, новые методы и способы их решения. Только одно осталось неизменным — цели, ради которых она существует и действует. Это содействие защите прав и законных интересов женщин, обеспечение их достойного положения в обществе, повышение роли женщины в общественной, экономической, социальной и культурной жизни страны, достижение гражданского согласия в обществе, мира между народами, ликвидация всех видов насилия и дискриминации, организация просветительской и консультационной деятельности, содействие охране и улучшению здоровья женщин, повышение качества жизни всех граждан республики, осуществление благотворительной деятельности, защита прав женщин, детей, укрепление института семьи, осуществление международной деятельности методами женской дипломатии.

И это далеко не полный перечень того, чем живет и над чем работает ОО «Белорусский союз женщин». Сегодня организация имеет свой гимн, свою символику.

В работе, которая проводится районной организацией БСЖ, важное место занимают новогодние и рождественские празд-ники, Неделя матери, акции «Наши дети» и «Соберем портфель вместе», различные духовно-просветительские мероприятия и многое другое.

Об итогах проверки финансовой и другой деятельности первичной организации ОО «БСЖ» за названный период рассказала председатель ревизионной комиссии районной организации ОО «БСЖ» Лилия Ванагель.

В прениях по основному докладу выступили заместитель председателя комиссии райисполкома по делам несовершеннолетних Ольга Макарова, заведующий отделом обслуживания и информации Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо Зоя Силкова, художественный руководитель Несвижского городского молодежного центра Алёна Виноград, председатель первичной организации ОО «БСЖ», заведующий сектором автоматизации ЦБУ № 620 «Беларусбанка» Елена Мойсейчик, председатель первичной организации ОО «БСЖ», учитель Сновской СШ Наталья Шарапа, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Светлана Сорока.

В ходе конференции состоялись выборы председателя Несвижской районной организации ОО «БСЖ» и ее правления, в которое вошли 13 человек, а также выборы ревизионной комиссии. По решению участников отчетно-выборной конференции руководство районной организацией снова доверено председателю райкома профсоюза работников образования и науки Людмиле Крупец.

Соф’я ЛЮБАНЕЦ.