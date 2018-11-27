Настоятель в Глубокском районе починил крышу храма после урагана за деньги прихожан - и получил штраф

Настоятель храма Преображения Господня, расположенного в Глубокском районе, получил штраф за самовольный ремонт церкви, сообщил телеканал СТВ .



Храм в Глубоком был построен в 1886 году. В 1961-м церковь закрыли и отдали под склад, в 1989 году богослужения возобновились.

Крыша церкви, находящейся в деревне Верхнее, рассказывают в сюжете, начала разрушаться год назад — ураган снес несколько листов шифера. Деньги на ремонт собирали прихожане, они же всем миром помогали с восстановлением здания. А потом выяснилось — работы проводились без соответствующего проекта реставрации (!), и за самовольно сделанный ремонт настоятель — иерей Петр Дайлиденок — получил штраф. Но, по его словам, на оформление бумаг собранных денег просто не хватило.

«Конечно, по букве закона закон был нарушен. Но по духу закон был не нарушен, а исполнен. То есть цель закона — охранять памятники архитектуры, в данном случае наш храм», — сказал настоятель.





В Министерстве культуры признают, что ситуация в Высоком неоднозначная, но — к административной ответственности священника привлекли в соответствии с требованиями законодательства.