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Настоятель в Глубокском районе починил крышу храма после урагана за деньги прихожан - и получил штраф
28.11.2018 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Настоятель храма Преображения Господня, расположенного в Глубокском районе, получил штраф за самовольный ремонт церкви,
Крыша церкви, находящейся в деревне Верхнее, рассказывают в сюжете, начала разрушаться год назад — ураган снес несколько листов шифера. Деньги на ремонт собирали прихожане, они же всем миром помогали с восстановлением здания. А потом выяснилось — работы проводились без соответствующего проекта реставрации (!), и за самовольно сделанный ремонт настоятель — иерей Петр Дайлиденок — получил штраф. Но, по его словам, на оформление бумаг собранных денег просто не хватило.
«Конечно, по букве закона закон был нарушен. Но по духу закон был не нарушен, а исполнен. То есть цель закона — охранять памятники архитектуры, в данном случае наш храм», — сказал настоятель.
В Министерстве культуры признают, что ситуация в Высоком неоднозначная, но — к административной ответственности священника привлекли в соответствии с требованиями законодательства.
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Настоятель в Глубокском районе починил крышу храма после урагана за деньги прихожан - и получил штраф
Настоятель храма Преображения Господня, расположенного в Глубокском районе, получил штраф за самовольный ремонт церкви.
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