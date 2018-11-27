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"Было страшно. Мало ли, заточку достанет". В Мозыре парень задержал серийного грабителя

28.11.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мозыре молодой человек задержал серийного грабителя. Парень ехал на своем авто и увидел активно жестикулирующую женщину. Как оказалось, ее только что ограбил неизвестный. Мозырянин бросился догонять преступника. И догнал! Подробности рассказал телеканал «Мозырь».


Имя 26-летнего героя — Павел Колоцейней. А задержанным оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

На днях начальник райотдела милиции Виктор Гончаров поблагодарил и поощрил отважного парня.

 
 
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В Мозыре молодой человек задержал серийного грабителя. Парень ехал на своем авто и увидел активно жестикулирующую женщину. Как оказалось, ее только что ограбил...
 
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