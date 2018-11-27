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В Витебске в киосках "Белсоюзпечати" предлагают набор "купи по пути": чашечку кофе и газету

28.11.2018 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Классический набор — чашечку кофе и газету — предлагают в Витебске в почти 50 киосках регионального филиала РУП «Белсоюзпечать».


Акция продолжается уже больше месяца. Киоскеры заметили, что предложение понравилось покупателям: спрос на кофе, к которому прилагается периодическое издание, возрос. Для поддержания бренда «Купи по пути» для потребителей будут проводить и другие акции, говорит директор филиала Людмила Гайдук.

Она добавила, что в Витебске планируют заменить все газетные киоски на павильоны улучшенного архитектурного образца. В Орше уже установили четыре таких точки, и одну — в Болбасово.

Все киоски «Белсоюзпечать» имеют компьютерное оборудование с программой анализа и учета данных. Система позволяет варьировать сезонный ассортимент и даже учитывать специфику населенного пункта. Например, в Орше, Полоцке, исторической части Витебска быстро расходятся сувениры, поэтому на них и делают акцент. А в лепельском и верхнедвинском магазинах «Літара» представлены товары по принципу «100 мелочей»: швейные принадлежности, продукты питания, постельное белье, товары для дома и т.д.

 
Теги: Витебск
 
 
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