Вместе с Кузей малыши из детского сада №8 учили Бабу Ягу правилам пожарной безопасности

Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает какое это страшное бедствие. Он не только губит материальные ценности, но порой уносит самое дорогое – человеческие жизни. Поэтому, начиная с дошкольного возраста, детей нужно обучать правилам пожарной безопасности. Преобладающим способом сообщения новых знаний в нашем дошкольном учреждении является чтение стихов, рассказов, сказок, рассматривание рисунков, плакатов на противопожарную тему, а также проведение музыкальных и физкультурных праздников и досугов.

16 ноября в государственном учреждении образования «Ясли-сад №8 г. Сморгони» в средней группе №6 прошёл физкультурный праздник «День радости».

На этом мероприятии дети вместе с Кузей учили Бабу Ягу правилам пожарной безопасности. Также вместе с родителями участвовали в эстафетах: «Тушение пожара», «Вызов пожарных», «Пожарная машина», играли в игры «Безопасные предметы», «Бабка Ёжка», танцевали.

Физкультурный праздник прошёл очень весело, интересно и ярко, со спортивным задором, шумом. Естественно на празднике проигравших не было – победила дружба, а юные спортсмены получили от Бабы Яги и Кузи сладкие призы за активное участие.





Е. Л. ДЕМИДОВИЧ, руководитель физического воспитания «ГУО Ясли-сад № 8 г. Сморгони».