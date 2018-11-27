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К 500-летию Жировичского Свято-Успенского монастыря соткут двухметровый гобелен

28.11.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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В Слониме к 500-летнему юбилею Жировичского Свято-Успенского ставропигиального монастыря и 550-летию явления иконы Жировичской Божией Матери соткут гобелен с изображением святыни. Созданием «теплой картины» занимается мастер Слонимского районного центра культуры, народного творчества и ремесел Лариса Ольховик. 
 
К 500-летию Жировичского Свято-Успенского монастыря соткут двухметровый гобелен
 
На раму плотно натянуты нити основы, рядом – шерстяные клубочки теплых осенних расцветок. Руки мастера ловко вплетают узор в канву. Несколько движений – и от края до края растянулась по полотну разноцветная полоска, еще немного – вслед за ней побежала другая. На глазах проступает узор – многовековые стены Жировичского Свято-Успенского монастыря оживают, становятся выпуклыми, объемными, красочными. И, как и в жизни, несут тепло и радость.
 
– Жировичский монастырь для меня – особое место, где черпаю силы и вдохновение. Замысел выткать гобелен с изображением святыни вынашивала давно. Обдумывала, какой выбрать ракурс, каким должен быть сюжет и цветовая гамма. И вот мозаика сложилась. За один вечер родился эскиз для гобелена, определилась с колористикой – картина будет в теплых красках осени, – рассказывает мастер народного промысла и ремесла Лариса Ольховик.
 
К 500-летию Жировичского Свято-Успенского монастыря соткут двухметровый гобелен
 
Гобелен обещает впечатлить не только сюжетно-идейным содержанием, но и масштабом – 1,5 на 2 метра. Лариса Владимировна уже приступила к работе и планирует в течение нескольких месяцев перенести замысел на канву. 
Это не первый ее тканый ковер. Гобеленами «заболела» еще со времен учебы в Витебском государственном технологическом университете. С тех пор она все пробует, присматривается, постигает и учится, выдумывает свои приемы и оригинальные сюжеты. Одна из ее работ – триптих, посвященный Слониму, украшает залы Слонимского районного центра культуры, народного творчества и ремесел. Другие приобретают ценители этого уникального вида декоративно-прикладного искусства из разных регионов страны. 
 
– Для меня важна тема произведения. Предпочитаю понятные каждому человеку сюжеты. Важно и настроение, с которым подходишь к раме. Признаюсь, всегда с большой радостью, трепетом и добрым посылом. Тку всегда сама на простой раме с натянутой основой. Нити могут быть любые: хлопчатобумажные, шерстяные, полушерстяные. Когда тку, немного их подкручиваю –  придаю таким образом еще большую рельефность изображению, – рассказывает Лариса Ольховик.
 
К 500-летию Жировичского Свято-Успенского монастыря соткут двухметровый гобелен
 
Гобелен, признается мастерица, относительно недавнее ее увлечение. По первому образованию она художник, но создание шпалер затягивает все больше.  
 
– Иногда кажется, закончу работу и возьмусь за кисть. Но проходит время, и начинает чего-то не хватать. Шпалера по своим материалам дает ощущение чего-то настоящего, аутентичного. Проведешь рукой по готовой работе – и происходит что-то необъяснимое на тактильном уровне, сразу чувствуешь теплую энергию, особую силу рукотворной работы. Это и вдохновляет на создание новых картин.
 
 
 
 
Теги: Витебск
 
 
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В Слониме к 500-летнему юбилею Жировичского Свято-Успенского ставропигиального монастыря и 550-летию явления иконы Жировичской Божией Матери соткут гобелен с...
 
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