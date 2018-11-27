Единый налог по новым ставкам

Решением Минского областного Совета депутатов от 12.07.2018 № 37 «Об изменении решения Минского областного Совета депутатов от 23 декабря 2016 г. № 178», вступившим в силу с 18.11.2018, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении ими отдельных видов деятельности изменены ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В целях правильного исчисления и уплаты единого налога индивидуальными предпринимателями и физическими лицами нашего региона в приведенных ниже таблицах № 2 – 7 (таблица № 1 предусмотрена для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Минского района) размещены ставки единого налога для указанной категории налогоплательщиков.

Таблица 2

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей

и иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю товарами, общественное питание

через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий)

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей Город Борисов Борисовский район на торговых местах в торговых объектах, в иных предусмот-ренных законода-тельством формах торговли без (вне) торгового объекта на торговых местах в торговых объектах, в иных предусмот- ренных законода-тельством формах торговли без (вне) торгового объекта 1. Розничная торговля: 1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.4 настоящего пункта: 92,00 95,80 83,00 90,00 1.1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией 34,50 38,00 22,50 31,50 1.1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом, кроме товаров, указанных в подпункте 1.1.3 настоящего пункта 63,60 76,60 45,60 55,80 1.1.3. семечками подсолнуха и прочими семенами, пригодными для употребления в пищу 37,80 44,50 35,50 39,50 1.1.4. мясом и птицей; колбасными изделиями и копченостями; рыбой и морепродуктами пищевыми; сельдью; биологически активными добавками 97,50 105,00 93,50 93,50 1.2. автомототранспортными средствами 348,00 348,00 348,00 348,00 1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям): 1.3.1. произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел 45,00 45,00 43,00 43,00 1.3.2. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) 45,00 45,00 43,00 43,00 1.3.3. строительными материалами, моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами 115,00 127,00 93,50 108,00 1.3.4. обувью, за исключением детской обуви 95,00 104,60 86,00 99,00 1.3.5. вязаными изделиями, изготовленными ручным способом; искусственными цветами (кроме декоративных); изделиями из пленочных материалов: полиэтиленовыми пакетами, мешками, кульками 56,00 56,00 56,00 56,00 1.3.6. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) 226,00 255,00 187,00 200,00 1.3.7. иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям) 84,50 93,50 78,80 90,00 2. Осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) 127,00 127,00 110,50 110,50

Таблица 3

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и

иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание потребителям услуг (выполнение работ)

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей город Борисов Борисовскийрайон 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути: 1.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 142,00 112,00 1.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 158,80 124,40 2. Производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства 154,00 117,00 3. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов: 3.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 60,00 52,00 3.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 79,50 67,50 4. Ремонт электронной бытовой техники 64,00 51,00 5. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 46,80 45,00 6. Деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником 67,60 56,80 7. Производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий 78,50 61,00 8. Услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж: 8.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 75,50 58,60 8.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 90,60 70,00 9. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта, в том числе: 9.1. перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями с количеством посадочных мест до 5 включительно 104,50 90,00 9.2. перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями, включая микроавтобусы с количеством посадочных мест 6 и более, автобусами 130,60 112,60 9.3. перевозки, осуществляемые внутренним водным транспортом 93,50 72,00 10. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь; услуги по перевозке бытовых предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении) 85,60 68,00 11. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь 208,00 186,00 12. Чистка и уборка жилых помещений 54,60 46,80 13. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, прочие строительные работы, требующие специальных профессий; электромонтажные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, работы по обеспечению гидроизоляции, бурение водяных скважин: 13.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 99,00 84,50 13.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 119,00 101,00 14. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги по дроблению зерна; выпас скота 18,60 18,00 15. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня: 15.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 59,80 55,80 15.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 72,00 56,30 16. Производство готовых металлических изделий по заказам потребителей 52,50 41,00 17. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) 28,20 28,20 18. Деятельность танцевальных площадок и залов, обучение танцам (за исключением указанных в пункте 19 данной таблицы) 83,00 73,20 19. Деятельность танцевальных площадок и залов для детей и пенсионеров, детских дискотек, обучение танцам детей и пенсионеров 83,00 67,00 20. Медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека: 20.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 107,50 76,60 20.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 129,00 92,00 21. Ветеринарная деятельность: 21.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 50,60 45,60 21.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 60,80 54,60 22. Деятельность по обеспечению физического комфорта; деятельность в области физической культуры и спорта; предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником 48,50 40,00 23. Аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов; прокат свадебной и вечерней одежды 51,80 49,50 24. Аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, кроме деятельности, указанной в пункте 23 настоящей таблицы, прокат видеокассет и дисков с записью 50,00 33,80 25. Тиражирование записанных носителей информации 43,00 36,00 26. Деятельность в области упаковки товаров 24,80 20,80 27. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора 20,00 16,80 28. Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми 107,00 66,00 29. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, кроме деятельности танцевальных площадок и залов, детских дискотек; деятельность парков с аттракционами, залов игровых автоматов без денежного выигрыша; деятельность цирковых и театральных (кукольных) трупп; аренда развлекательного и спортивного оборудования; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых комнат 169,50 162,80 30. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу 56,40 37,60 31. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по заказам потребителей 54,60 42,80 32. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 60,00 46,60 33. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг 43,00 28,00 34. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения 76,60 66,00 35. Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства 159,00 135,00 36. Производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства 186,50 139,60 37. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей; выполнение работ по оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест 107,00 82,00 38. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги, деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий 112,00 89,00 39. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды; ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов 51,80 49,50 40. Перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных средств 279,80 222,00 41. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 11,00 10,00

Таблица 4

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей,

предоставляющих места для краткосрочного проживания

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей Город Борисов Борисовскийрайон Предоставление мест для краткосрочного проживания (предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней) (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу): одной комнаты в одном жилом помещении 69,00 33,80 двух комнат в одном жилом помещении 93,50 50,60 трех и более комнат в одном жилом помещении 112,00 69,00 одного жилого дома, садового домика, дачи 131,50 86,00

Таблица 5

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сдачу в аренду (субаренду), наем (поднаем)

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей Город Борисов Борисовскийрайон Сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания, предусмотренных в таблице 4 ): жилых помещений, садовых домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) 16,80 11,00 машино-мест 4,50 3,40

Таблица 6

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей

и иных физических лиц для физических лиц,

не осуществляющих предпринимательскую деятельность

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей город Борисов Борисовскийрайон 1. Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь: 1.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) 33,80 29,80 1.2. реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) 41,60 38,80 1.3. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции 18,60 18,00 1.4. предоставление услуг по дроблению зерна; выпас скота 18,60 18,00 1.5. репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) 28,20 28,20 1.6. чистка и уборка жилых помещений 54,60 46,80 1.7. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора 20,00 16,80 1.8. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосьемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий 76,60 66,00 1.9. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 11,00 10,00 1.10. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу 56,40 37,60 1.11. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса 11,00 10,00 1.12. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 46,80 45,00 1.13. реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 15,00 10,00 1.14. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 87,00 57,00 1.15. ремонт часов, обуви 28,00 23,00 1.16. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика 50,00 23,00 1.17. сборка мебели 28,00 23,00 1.18. настройка музыкальных инструментов 20,00 15,00 1.19. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 4.50 4,00 1.20. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика 46,00 23,00 1.21. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 99,00 84,00 1.22. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере 87,00 57,00 1.23. парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 60,00 47,00 2. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства 62,00 62,00

Таблица 7

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь) и предоставляющих принадлежащие им на праве собственности иным физическим лицам жилые помещения, садовые домики, дачи для краткосрочного проживания

Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей Город Борисов Борисовскийрайон Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу): одной комнаты в одном жилом помещении 69,00 33,00 двух комнат в одном жилом помещении 93,00 50,00 трех и более комнат в одном жилом помещении 112,00 69,00 одного жилого дома, садового домика, дачи 131,00 86,00

Более подробную информацию о методике исчисления и уплаты единого налога можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району по адресу: г. Борисов, ул. К. Маркса, 7 либо по телефонам 73 93 27, 73 92 15.

Отдел информационно-разъяснительной работы

инспекции Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь по Борисовскому району.