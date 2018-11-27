Единый налог по новым ставкам

Решением Минского областного Совета депутатов от 12.07.2018 № 37 «Об изменении решения Минского областного Совета депутатов от 23 декабря 2016 г. № 178», вступившим в силу с 18.11.2018, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении ими отдельных видов деятельности изменены ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
В целях правильного исчисления и уплаты единого налога индивидуальными предпринимателями и физическими лицами нашего региона в приведенных ниже таблицах № 2 – 7 (таблица № 1 предусмотрена для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Минского района) размещены ставки единого налога для указанной категории налогоплательщиков.
Таблица 2
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю товарами, общественное питание
через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий)
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
Город Борисов
|
Борисовский район
|
на торговых местах
|
в торговых объектах, в иных предусмот-ренных законода-тельством формах торговли без (вне) торгового объекта
|
на торговых местах
|
в торговых объектах, в иных предусмот-
ренных законода-тельством формах торговли без (вне) торгового объекта
|
1. Розничная торговля:
|
1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков), кроме товаров, указанных в
|
92,00
|
95,80
|
83,00
|
90,00
|
1.1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией
|
34,50
|
38,00
|
22,50
|
31,50
|
1.1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом, кроме товаров, указанных в
|
63,60
|
76,60
|
45,60
|
55,80
|
1.1.3. семечками подсолнуха и прочими семенами, пригодными для употребления в пищу
|
37,80
|
44,50
|
35,50
|
39,50
|
1.1.4. мясом и птицей; колбасными изделиями и копченостями; рыбой и морепродуктами пищевыми; сельдью; биологически активными добавками
|
97,50
|
105,00
|
93,50
|
93,50
|
1.2. автомототранспортными средствами
|
348,00
|
348,00
|
348,00
|
348,00
|
1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям):
|
1.3.1. произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел
|
45,00
|
45,00
|
43,00
|
43,00
|
1.3.2. печатными изданиями (за исключением газет и журналов)
|
45,00
|
45,00
|
43,00
|
43,00
|
1.3.3. строительными материалами, моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами
|
115,00
|
127,00
|
93,50
|
108,00
|
1.3.4. обувью, за исключением детской обуви
|
95,00
|
104,60
|
86,00
|
99,00
|
1.3.5. вязаными изделиями, изготовленными ручным способом; искусственными цветами (кроме декоративных); изделиями из пленочных материалов: полиэтиленовыми пакетами, мешками, кульками
|
56,00
|
56,00
|
56,00
|
56,00
|
1.3.6. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления)
|
226,00
|
255,00
|
187,00
|
200,00
|
1.3.7. иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям)
|
84,50
|
93,50
|
78,80
|
90,00
|
2. Осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий)
|
127,00
|
127,00
|
110,50
|
110,50
Таблица 3
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание потребителям услуг (выполнение работ)
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
город Борисов
|
Борисовскийрайон
|
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути:
|
1.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
142,00
|
112,00
|
1.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
158,80
|
124,40
|
2. Производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства
|
154,00
|
117,00
|
3. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов:
|
3.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
60,00
|
52,00
|
3.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
79,50
|
67,50
|
4. Ремонт электронной бытовой техники
|
64,00
|
51,00
|
5. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий
|
46,80
|
45,00
|
6. Деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником
|
67,60
|
56,80
|
7. Производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий
|
78,50
|
61,00
|
8. Услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж:
|
8.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
75,50
|
58,60
|
8.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
90,60
|
70,00
|
9. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта, в том числе:
|
9.1. перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями с количеством посадочных мест до 5 включительно
|
104,50
|
90,00
|
9.2. перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями, включая микроавтобусы с количеством посадочных мест 6 и более, автобусами
|
130,60
|
112,60
|
9.3. перевозки, осуществляемые внутренним водным транспортом
|
93,50
|
72,00
|
10. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь; услуги по перевозке бытовых предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении)
|
85,60
|
68,00
|
11. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь
|
208,00
|
186,00
|
12. Чистка и уборка жилых помещений
|
54,60
|
46,80
|
13. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, прочие строительные работы, требующие специальных профессий; электромонтажные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, работы по обеспечению гидроизоляции, бурение водяных скважин:
|
13.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
99,00
|
84,50
|
13.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
119,00
|
101,00
|
14. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги по дроблению зерна; выпас скота
|
18,60
|
18,00
|
15. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня:
|
15.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
59,80
|
55,80
|
15.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
72,00
|
56,30
|
16. Производство готовых металлических изделий по заказам потребителей
|
52,50
|
41,00
|
17. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию)
|
28,20
|
28,20
|
18. Деятельность танцевальных площадок и залов, обучение танцам (за исключением указанных в
|
83,00
|
73,20
|
19. Деятельность танцевальных площадок и залов для детей и пенсионеров, детских дискотек, обучение танцам детей и пенсионеров
|
83,00
|
67,00
|
20. Медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека:
|
20.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
107,50
|
76,60
|
20.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
129,00
|
92,00
|
21. Ветеринарная деятельность:
|
21.1. без привлечения индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
50,60
|
45,60
|
21.2. с привлечением индивидуальными предпринимателями к осуществлению деятельности физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
|
60,80
|
54,60
|
22. Деятельность по обеспечению физического комфорта; деятельность в области физической культуры и спорта; предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником
|
48,50
|
40,00
|
23. Аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов; прокат свадебной и вечерней одежды
|
51,80
|
49,50
|
24. Аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, кроме деятельности, указанной в
|
50,00
|
33,80
|
25. Тиражирование записанных носителей информации
|
43,00
|
36,00
|
26. Деятельность в области упаковки товаров
|
24,80
|
20,80
|
27. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора
|
20,00
|
16,80
|
28. Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми
|
107,00
|
66,00
|
29. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, кроме деятельности танцевальных площадок и залов, детских дискотек; деятельность парков с аттракционами, залов игровых автоматов без денежного выигрыша; деятельность цирковых и театральных (кукольных) трупп; аренда развлекательного и спортивного оборудования; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых комнат
|
169,50
|
162,80
|
30. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу
|
56,40
|
37,60
|
31. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по заказам потребителей
|
54,60
|
42,80
|
32. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
|
60,00
|
46,60
|
33. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг
|
43,00
|
28,00
|
34. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения
|
76,60
|
66,00
|
35. Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства
|
159,00
|
135,00
|
36. Производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства
|
186,50
|
139,60
|
37. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей; выполнение работ по оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест
|
107,00
|
82,00
|
38. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги, деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий
|
112,00
|
89,00
|
39. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды; ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов
|
51,80
|
49,50
|
40. Перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных средств
|
279,80
|
222,00
|
41. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных
|
11,00
|
10,00
Таблица 4
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих места для краткосрочного проживания
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
Город Борисов
|
Борисовскийрайон
|
Предоставление мест для краткосрочного проживания (предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней) (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу):
|
одной комнаты в одном жилом помещении
|
69,00
|
33,80
|
двух комнат в одном жилом помещении
|
93,50
|
50,60
|
трех и более комнат в одном жилом помещении
|
112,00
|
69,00
|
одного жилого дома, садового домика, дачи
|
131,50
|
86,00
Таблица 5
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сдачу в аренду (субаренду), наем (поднаем)
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
Город Борисов
|
Борисовскийрайон
|
Сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания, предусмотренных в
|
жилых помещений, садовых домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу)
|
16,80
|
11,00
|
машино-мест
|
4,50
|
3,40
Таблица 6
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц для физических лиц,
не осуществляющих предпринимательскую деятельность
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
город Борисов
|
Борисовскийрайон
|
1. Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь:
|
1.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)
|
33,80
|
29,80
|
1.2. реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков)
|
41,60
|
38,80
|
1.3. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции
|
18,60
|
18,00
|
1.4. предоставление услуг по дроблению зерна; выпас скота
|
18,60
|
18,00
|
1.5. репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию)
|
28,20
|
28,20
|
1.6. чистка и уборка жилых помещений
|
54,60
|
46,80
|
1.7. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора
|
20,00
|
16,80
|
1.8. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных
мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосьемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий
|
76,60
|
66,00
|
1.9. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных
|
11,00
|
10,00
|
1.10. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу
|
56,40
|
37,60
|
1.11. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса
|
11,00
|
10,00
|
1.12. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий
|
46,80
|
45,00
|
1.13. реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции
|
15,00
|
10,00
|
1.14. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий
|
87,00
|
57,00
|
1.15. ремонт часов, обуви
|
28,00
|
23,00
|
1.16. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика
|
50,00
|
23,00
|
1.17. сборка мебели
|
28,00
|
23,00
|
1.18. настройка музыкальных инструментов
|
20,00
|
15,00
|
1.19. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов
|
4.50
|
4,00
|
1.20. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика
|
46,00
|
23,00
|
1.21. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов
|
99,00
|
84,00
|
1.22. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере
|
87,00
|
57,00
|
1.23. парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру
|
60,00
|
47,00
|
2. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства
|
62,00
|
62,00
Таблица 7
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь) и предоставляющих принадлежащие им на праве собственности иным физическим лицам жилые помещения, садовые домики, дачи для краткосрочного проживания
|
Осуществляемый вид деятельности
|
Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей
|
Город Борисов
|
Борисовскийрайон
|
Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу):
одной комнаты в одном жилом помещении
|
69,00
|
33,00
|
двух комнат в одном жилом помещении
|
93,00
|
50,00
|
трех и более комнат в одном жилом помещении
|
112,00
|
69,00
|
одного жилого дома, садового домика, дачи
|
131,00
|
86,00
Более подробную информацию о методике исчисления и уплаты единого налога можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району по адресу: г. Борисов, ул. К. Маркса, 7 либо по телефонам 73 93 27, 73 92 15.
Отдел информационно-разъяснительной работы
инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Борисовскому району.