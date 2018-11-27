Помогать может каждый!





В 80-е годы XIX века в среде народнической интеллигенции возникла так называемая «теория малых дел». Не будем совершать исторический экскурс, а сконцентрируем свое внимание на сути этой теории с таким красноречивым названием. Основная идея ее состоит в том, что люди оставляют до лучших времен «великие идеи» и «большие дела», вместо чего начинают действовать каждый на своем месте. Часто великие дела вершатся малыми средствами, складываясь из сотен и тысяч малых дел обычных людей, а не глобальными преобразованиями «вселенских гениев».

«Новая жизнь в обмен на крышечки» — необычный социально-экологический проект, который стартовал в Беларуси в начале этого года. Успешная реализация подобных проектов уже в 44 странах мира свидетельствует о том, что каждый человек, не прилагая больших усилий, не имея специального образования, независимо от своего социального статуса, материального положения и возраста может стать соучастником одного большого доброго дела. Достаточно иметь желание. Организаторы проекта предлагают помогать нуждающимся людям с помощью пластиковых крышек!

В социальных сетях зарегистрировано огромное количество аккаунтов, посвященных сбору денег на лечение детей. Им нужны коляски, аппараты для дыхания, дорогие лекарства и многое другое. При этом в стране ежегодно на свалках образуется около 4 000 тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, детского питания и бытовой химии. По словам организаторов проекта, если их сдать на переработку, можно получить в эквиваленте не менее 800 тысяч долларов. Они предлагают не отправлять крышки на свалки, а собирать в специальные фирменные контейнеры проекта, установленные в магазинах, учреждениях образования и иных объектах.







Почему именно крышечки? Во-первых, это выгодно с материальной точки зрения: крышки сделаны из относительно дорогого, в сравнении с другими видами, пластика. Кроме того, они эстетически приятны, не занимают очень много места, их легко мыть и хранить. К тому же сбор пластиковых крышечек очень нравится детям. Привлечение детей к участию в этом проекте — прекрасная возможность не только приобщить их к делам благотворительности, но и воспитать их экологическое сознание и выработать привычку раздельного сбора иных видов отходов. Дети младшего возраста, играя с крышечками во время занятий, развивают мелкую моторику рук, логическое мышление и учатся доброте и отзывчивости.

Проект только набирает обороты, но уже получил распространение по всей стране! В сборе крышечек участвуют более 100 школ и детских садов, университеты и другие учебные заведения, крупные предприятия, организации и торговые сети Беларуси («Милавица», «WARGAMING», «GUSAROV», «БелАЗ», БМЗ, «Белшина», «Идея Банк», «Виталюр», «Соседи», «Буслик» и другие), а также волонтеры из регионов. Но чтобы всё это продуктивно заработало, нужно участие каждого.

С началом учебного года к акции по сбору крышечек присоединились и ученики гимназии Глуска. С большим энтузиазмом и удовольствием дети несут крышечки в наш небольшой пункт сбора. Здесь же крышечки проходят сортировку, т. к. для участия в проекте подходят только крышки с маркировкой 02 (HDPE), 04 (LDPE) и 05 (PP), которая нанесена на внутреннюю сторону пластиковой крышки. Крышки необходимо вымыть и вынуть из них вкладыши (резиновые, фольгированные, бумажные и т. д.).

На настоящий момент цель проекта приобрела конкретные очертания. В середине октября организаторы сообщили, что выбран подопечный, которому будет оказана помощь в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Это Гриша Долгих из Минска с диагнозом «ДЦП», «Спастический тетрапарез 3-й степени тяжести». Гриша нуждается в дорогостоящих медицинских препаратах, новой инвалидной коляске, реабилитации за рубежом. Таким образом, в Беларуси крышечки сейчас собирают именно для Гриши.

На данный момент первой поставки на перерабатывающий завод не было, т. к. не собрано еще достаточное количество крышек. Для экономической целесообразности транспортировки необходимо собрать 10 тонн крышек. В рамках проекта на настоящий момент собрано более 5 тонн. Отчетность о собранных и сданных крышках, суммах, полученных от продажи, и т. д. будет предоставляться в открытом доступе участникам проекта в соц. сетях и на официальном сайте проекта (на данный момент тестируется разработчиком). Наиболее полную и актуальную информацию о проекте можно получить в группе «Новая жизнь в обмен на крышечки» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/kryshariki.

Каждый желающий может сегодня присоединиться к доброму делу, начав собирать пластиковые крышечки у себя дома или организовав сбор на своем рабочем месте. Ближайшие пункты сбора, в которые можно передать крышки, находятся в г. Бобруйске:

супермаркет «Виталюр», расположенный по адресу: ул. Интернациональная, 22; Бобруйский государственный колледж имени А. Е. Ларина, расположенный по адресу: ул. Крылова, 38. Время работы: с 8:00 до 16:30, обед: с 13:00 до 13:30; тайм-клуб/антикафе «1387», расположенный по адресу: ул. Чонгарская, 54.

Небольшие дела — они как малые капли. Кажется, какая в них сила? Но эти малые капли, если их много и капают они постоянно и долго, камень точат. Что такое одна пластиковая крышечка? Небрежно брошенная в урну, она становится мусором. Та же самая крышечка, сданная на переработку, способна спасти жизнь.

Анна ЛАЗОВСКАЯ,

учитель английского языка ГУО «Гимназия г. п. Глуска»