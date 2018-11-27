Совещались наниматели

Очередное расширенное заседание совета Чашникского районного филиала Витебского областного союза нанимателей проходила на базе филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК». Собравшихся приветствовал директор предприятия Александр Свилович. Руководитель провел экскурсию по основным цехам фабрики. Затем участники мероприятия собрались в конференц-зале. В заседании приняли участие глава Витебского областного союза нанимателей (ВОСН) В. П. Туравинов, советник исполнительной дирекции данной организации Альберт Королёв.





Вначале председатель районного филиала союза нанимателей, директор Лукомльской ГРЭС Александр Базыленко предоставил слово Владимиру Туравинову. Он поздравил с Днём рождения директора ОАО «Чашникиспец-одежда» В. В. Казунко, вручил имениннице цветы. Букет Виктории Валерьевне также преподнёс Александр Егорович Свилович.

По традиции на заседании были вручены свидетельства новым членам союза нанимателей. Ряды объединения пополнили директор ООО «Чашники Продмаркет» Владимир Вейгант и директор ЧПТУП «Промкомплектцентр» Георгий Савицкий.

Далее о ходе реализации в филиале «Бумажная фабрика «Красная Звезда» проекта «Модернизация бумагоделательной машины БП-54 и технологического потока массоподготовки» рассказал Александр Свилович. Данный проект был включён в перечень важнейших инвестиционных проектов, утверждённый Постановлением Совета Министров от 04.04.2011 года. В 2014 году на модернизированной машине была выпущена первая продукция. Филиал начал изготавливать бумагу для гофрирования более высоких марок. В этом же году на предприятии демонтирована устаревшая энергоемкая БДМ № 3 – установлено оборудование по производству прокладки из сотового заполнителя.

Благодаря проведённой модернизации значительно улучшились условия труда работников фабрики. В результате была увеличена производительность БДМ БП-54 с 33 до 80 тонн в сутки. Снижены производственные издержки (потребление пара) на 20%. Возросла производительность линии переработки макулатуры до 140 тонн в сутки, уменьшены потери волокна в отходах, сократилось время простоев, связанных с чисткой потоков.

Возросла среднемесячная заработная плата персонала. К примеру, в 2012 году она составляла 235,74 рубля, в нынешнем году этот показатель приблизился к 1000 рублей. Рентабельность продаж от минусового значения (-17%) увеличилась до 14%.

Практически полная загрузка производственных мощностей, реализация мероприятий по снижению себестоимости позволила предприятию выполнить показатели социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 года. Объём производства товарной продукции в действующих ценах с января по сентябрь к уровню аналогичного периода прошлого года составил 145,4%. Запасы готовых изделий на 1 октября были на сумму 323 тыс. рублей или 15,7% по отношению с среднемесячному объёму производства (доведённый норматив запасов – 45%). Выручка от реализации продукции за 9 месяцев – 19 523 тыс. рублей. Это на 43, 4% выше прошлогоднего показателя. Рост номинальной зарплаты за указанный период – 127,3%.

В ходе заседания с докладом о правилах и условиях добровольного страхования к присутствующим обратилась директор представительства Белгосстраха по Чашникскому району Мария Бердник.

Председатель Витебского областного союза нанимателей В. П. Туравинов в своём выступлении подчеркнул: в числе неизменных приоритетов в работе объединения – консолидация усилий промышленников и предпринимателей по улучшению деловой среды, повышение статуса директорского корпуса, образовательные и социальные проекты. Сегодня ВОСН объединяет более 400 юридических лиц реального сектора экономики Витебщины. Объём выпуска промышленной продукции предприятиями, являющимися членами союза, составляет около 90% от общего объёма производства предприятий области. Для привлечения новых членов в союз были созданы районные советы нанимателей. И то, что на Чашниччине существует подобная организационная структура, напрямую способствует росту внешнеэкономической активности предприятий, помогает организовать контакты с потенциальными партнёрами.





Также при непосредственном участии Витебского областного союза нанимателей проходят конференции и форумы, где обсуждаются возможности сотрудничества по реализации проектов в области логистики, строительства, торговли. Ближайший белорусско-латвийский бизнес-форум пройдёт в Витебске 29 ноября. Мероприятие будет организовано с целью развития экономического сотрудничества и налаживания связи между предпринимателями Витебской области и Латвии, привлечения инвестиций, активизации двухстороннего сотрудничества, повышения инвестиционной и инновационной привлекательности региона.

В завершении заседания заместитель председателя Чашникского райисполкома Александр Сурин выразил уверенность в том, коллектив филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» и в дальнейшем будет радовать производственными успехами. Потенциал для этого есть.

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ВОСН налажены связи со странами Балтии, Польши, Германии, Турции. Но основные усилия союз концентрирует на продвижении и расширении присутствия белорусских предприятий на рынке России. В активе ВОСН – договоры о сотрудничестве более чем с двадцатью региональными объединениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России и других бизнес-ассоциаций. Это – хорошее подспорье для организации деловых визитов промышленников нашего региона.

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Более 87% бумаги, выпускаемой на фабрике, идёт на экспорт. В настоящее время расширена география поставок её для гофрирования. Сегодня продукция предприятия востребована в Польше, Чехии и Литве. Экспорт в денежном выражении за 9 месяцев составил 5971, 3 тыс. долларов США. По внешнеторговому обороту сложилось положительное сальдо в сумме 5682, 8 тыс. долларов. Доля экспорта в объеме промышленного производства — 64, 9%.

Варвара ЮРКЕВИЧ.