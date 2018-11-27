Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы - Рапота

Григорий Рапота

28 ноября, Псков /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заверил, что для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы двух стран. Об этом он заявил сегодня в Пскове, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для белорусов и россиян свобода передвижения сохраняется", - сказал Григорий Рапота, комментируя готовящееся белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз.

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