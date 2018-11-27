﻿ Возле школ и детских городков. Жители Гомельской области жалуются на "Табакерки". 21.by
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Возле школ и детских городков. Жители Гомельской области жалуются на "Табакерки"

28.11.2018 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельской области один за другим появляются киоски по продаже сигарет «Табакерки». Объекты устанавливают на остановочных пунктах, во дворах и возле крупных магазинов. Но иногда «Табакерки» оказываются в очень неожиданных местах. Читатели TUT.BY делятся своими наблюдениями.

Так, Вячеслав из Жлобина рассказал, что «Табакерку» в его городе установили прямо на территории детского автогородка.


«Территория автогородка представляет собой огороженную площадку внутри которой расположена зеленая лужайка, где в летней период времени работают детские надувные аттракционы. По периметру площадки оборудована детская проезжая часть, предназначенная для обучения правилам дорожного движения. Площадка используется детьми для катания на роликовых коньках и велосипедах. Теперь на территории площадки стоит „Табакерка“. Причем киоск занимает часть разметки детской дороги» — написал Вячеслав.


В Гомеле же киоск по продаже сигарет установили через дорогу от школы № 25.


Напомним, компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, планирует создать в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет.

По словам источника, до конца 2018 года «Энерго-Оилу» должна принадлежать почти тысяча земельных участков для размещения торговых объектов во всех областях, около 190 из которых — в Минске.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомельской области один за другим появляются киоски по продаже сигарет «Табакерки». Объекты устанавливают на остановочных пунктах, во дворах и возле крупных...
 
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