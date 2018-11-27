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Трудовая пенсия по инвалидности в Беларуси в ноябре составила в среднем Br346,7
28.11.2018 11:23 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности в Беларуси в ноябре этого года составил Br346,73. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Поскольку инвалиды составляют социальную группу, которая в силу ограничений по здоровью в основном не имеет возможности полноценно трудиться, важным элементом поддержки являются государственные пособия для этой категории. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности в ноябре текущего года составил Br346,73. То есть столько получает человек, который имеет трудовой стаж, но, получив инвалидность, уже не работает. И около Br205 получают инвалиды с детства", - рассказал Александр Румак.
Сегодня в Беларуси проживают примерно 568 тыс. инвалидов, в том числе 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
/Будет дополнено/. -0-
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности в Беларуси в ноябре этого года составил Br346,73. Об этом сообщил сегодня журналистам...
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