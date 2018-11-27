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У православных начался Рождественский пост. Что можно есть и в какие дни

28.11.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится 6 января в Сочельник. Рождество Христово — 7 января.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На сайте Свято-Елисаветинского монастыря опубликован подробный план, что именно и в какой день можно принимать в пищу.

В целом во время поста стоит отказаться от продуктов животного происхождения. А это вся молочная продукция, яйца и мясо. В некоторые из дней поста монастырским уставом запрещено есть рыбу, а также растительное масло. Строгие дни — понедельник, среда, пятница. Норму строгости своего поста мирянам нужно оговаривать со священником. От поста освобождаются дети до 7 лет, беременные и кормящие женщины. Послабление разрешено больным и пожилым людям.

Рыбу разрешается есть во все субботние и воскресные дни, а также в великие праздники Рождественского поста.

Во время поста запрещено устраивать свадьбы, ходить в театр, на вечеринки и концерты.

Монастырский устав трапезы в Рождественский пост

  • 28 ноября, среда — начало Рождественского поста — горячая пища без масла.
  • 29 ноября, четверг — вкушается рыба.
  • 30 ноября, пятница — горячая пища без масла.
  • 1 декабря, суббота — вкушается рыба.
  • 2 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
  • 3 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
  • 4 декабря, вторник, Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — вкушается рыба.
  • 5 декабря, среда — горячая пища без масла.
  • 6 декабря, четверг — вкушается рыба.
  • 7 декабря, пятница — горячая пища без масла.
  • 8 декабря, суббота — вкушается рыба.
  • 9 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
  • 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом.
  • 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом.
  • 12 декабря, среда — горячая пища без масла.
  • 13 декабря, четверг, Апостола Андрея Первозванного — вкушается рыба.
  • 14 декабря, пятница — горячая пища без масла.
  • 15 декабря, суббота — вкушается рыба.
  • 16 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
  • 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
  • 18 декабря, вторник — вкушается рыба.
  • 19 декабря, среда — пища с растительным маслом.
  • 20 декабря, четверг — пища с растительным маслом.
  • 21 декабря, пятница — горячая пища без масла.
  • 22 декабря, суббота — вкушается рыба.
  • 23 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
  • 24 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
  • 25 декабря, вторник — пища с растительным маслом.
  • 26 декабря, среда — пища с растительным маслом.
  • 27 декабря, четверг — пища с растительным маслом.
  • 28 декабря, пятница — пища с растительным маслом.
  • 29 декабря, суббота — вкушается рыба.
  • 30 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
  • 31 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
  • 1 января, вторник — пища с растительным маслом.
  • 2 января, среда — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
  • 3 января, четверг — горячая пища без масла.
  • 4 января, пятница — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
  • 5 января, суббота — пища с растительным маслом.
  • 6 января, воскресенье, сочельник — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

*Устав трапезы — с сайта Свято-Елисаветинского монастыря

У католиков Рождественский пост длится четыре недели и в этом году начинается 2 декабря и заканчивается 24 декабря. Этот период называется Адвентом. У католиков Рождество Христово — 25 декабря. По пятницам рекомендуют не есть продукты животного происхождения. Также в этот период запрещены свадьбы и венчания, нельзя веселиться.

 
 
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8 ноября у православных начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится 6 января в Сочельник. Рождество Христово - 7 января.
 
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