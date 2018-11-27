У православных начался Рождественский пост. Что можно есть и в какие дни

В целом во время поста стоит отказаться от продуктов животного происхождения. А это вся молочная продукция, яйца и мясо. В некоторые из дней поста монастырским уставом запрещено есть рыбу, а также растительное масло. Строгие дни — понедельник, среда, пятница. Норму строгости своего поста мирянам нужно оговаривать со священником. От поста освобождаются дети до 7 лет, беременные и кормящие женщины. Послабление разрешено больным и пожилым людям.
Рыбу разрешается есть во все субботние и воскресные дни, а также в великие праздники Рождественского поста.
Во время поста запрещено устраивать свадьбы, ходить в театр, на вечеринки и концерты.
Монастырский устав трапезы в Рождественский пост
28 ноября, среда — начало Рождественского поста — горячая пища без масла.
29 ноября, четверг — вкушается рыба.
30 ноября, пятница — горячая пища без масла.
1 декабря, суббота — вкушается рыба.
2 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
3 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
4 декабря, вторник, Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — вкушается рыба.
5 декабря, среда — горячая пища без масла.
6 декабря, четверг — вкушается рыба.
7 декабря, пятница — горячая пища без масла.
8 декабря, суббота — вкушается рыба.
9 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом.
11 декабря, вторник — пища с растительным маслом.
12 декабря, среда — горячая пища без масла.
13 декабря, четверг, Апостола Андрея Первозванного — вкушается рыба.
У католиков Рождественский пост длится четыре недели и в этом году начинается 2 декабря и заканчивается 24 декабря. Этот период называется Адвентом. У католиков Рождество Христово — 25 декабря. По пятницам рекомендуют не есть продукты животного происхождения. Также в этот период запрещены свадьбы и венчания, нельзя веселиться.