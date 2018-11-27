﻿ Между Оршей и Лепелем пустят поезд бизнес-класса с промежуточной остановкой в Чашниках. 21.by
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Между Оршей и Лепелем пустят поезд бизнес-класса с промежуточной остановкой в Чашниках

28.11.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Между Оршей и Лепелем, райцентрами Витебской области, начнет ходить поезд бизнес-класса. Поезд назначат с 9 декабря, его уже можно найти на сайте rasp.rw.by.


Одновагонный PESA ДП1, который будет курсировать между городами. Фото: TUT.BY

Сейчас между Оршей и Лепелем дважды в день ходят электрички. С 9 декабря к ним добавится еще и поезд региональных линий бизнес-класса 771Б/772Б, он будет ежедневным. Это одновагонный дизель-поезд PESA ДП1.

Отправление из Орши в 11.37, прибытие в Лепель в 13.40. Отправление из Лепеля — в 15.56, прибытие в Оршу в 18.11. Поезд будет делать одну промежуточную остановку, в Чашниках.

Билеты уже доступны на сайте БелЖД, стоимость проезда между Оршей и Лепелем — 3 рубля 90 копеек.

Планируется, что поезд бизнес-класса будет доезжать от конечной станции до конечной за 2 часа 3 минуты и за 2 часа 15 минут. Обычные электрички, с остановками в небольших населенных пунктах, находятся в пути 2 часа 54 минуты.

 
 
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Между Оршей и Лепелем, райцентрами Витебской области, начнет ходить поезд бизнес-класса. Поезд назначат с 9 декабря, его уже можно найти на сайте rasp.rw.by.
 
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