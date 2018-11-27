Оканчивая школу, каждый представляет себя во взрослой жизни: кто-то хочет стать врачом, кто-то — учителем или архитектором. Татьяна Гмыза уже в старших классах поняла, что ее призвание — служить Богу. «Я конкретно стала слышать этот Голос в своем сердце, и потом через разные моменты Он показывал, что это точно мой путь», — вспоминает девушка. 4 года назад Татьяна дала вечные монашеские обеты, пообещав Богу целомудрие, бедность и послушание. Мы провели целый день с монахиней и рассказываем о жизни в католическом монастыре в Полоцке, обязанностях сестер и том, может ли монахиня влюбиться.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Стала слышать Голос в своем сердце». Один день с католической монахиней Мы провели один день в монастыре и рассказываем, чем занимаются монахини с утра до вечера, какие обеты дают Богу и могут ли они влюбиться.