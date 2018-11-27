Молодые журналисты Беларуси соберутся в ГрГУ имени Янки Купалы

VI Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра» состоится 29-30 ноября в Гродно ГрГУ имени Янки Купалы.



Участниками форума станут молодые журналисты республиканских и региональных государственных редакций газет, радио и телевидения.

В рамках форума состоится пленарное заседание, проведение обучающих тренингов и семинаров от ведущих белорусских специалистов в сфере медиа, а также вручение премии «Дебют» ОО «Белорусский союз журналистов».

Так, 29 ноября состоится встреча председателя Гродненского городского исполнительного комитета Мечислава Гоя с участниками форума. Беседа пройдет в формате открытого диалога. Журналисты посетят молодежный центр «Гродно», спортивный комплекс «Пышки» и исторические достопримечательности Гродно.

Во второй день форума, 30 ноября, участники форума обсудят с Первым заместителем Министра информации Республики Беларусь Павлом Лёгким гражданскую и этическую ответственность журналиста.

В рамках форума состоится вручение премии Белорусского союза журналистов «Дебют» лучшим репортерам, обозревателям, фотокорреспондентам, ведущим радио- и телепрограмм.

Также пройдут секционные заседания, во время которых участники мероприятия узнают о новых технологиях создания и продвижения YouTube-канала и создании личного бренда в социальных сетях, а также познакомятся с особенностями эффективного продвижения контент СМИ в социальных сетях.

По словам организаторов, форум направлен на повышение профессиональных компетенций, знакомство с новыми медиатехнологиями, развитие внутрипрофессиональной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.

Организаторами мероприятия выступают Министерство информации Республики Беларусь, Гродненский областной исполнительный комитет, ГрГУ имени Янки Купалы, Белорусский союз журналистов, Белорусский республиканский союз молодежи.