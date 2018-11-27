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До -20°С ожидается в Беларуси 29 ноября

28.11.2018 11:38 — Новости Общества | БелТА  
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До -20°С ожидается в Беларуси 29 ноября
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный 5-10 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, преимущественно по восточной половине страны - минус 15-20 градусов. Днем будет от 3 до 9 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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