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Белорусское законодательство о почтовой связи скорректируют с учетом мировых трендов

28.11.2018 11:58 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусское законодательство о почтовой связи скорректируют с учетом мировых трендов
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в закон "О почтовой связи". Законопроект учитывает мировые тренды и отечественную практику. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Юницын.

Закон планируется обновить с учетом развития в Беларуси национальной электронной почтовой системы, внедрения новых видов услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий. "Все последние веяния, которые есть в мире, закрепляем на законодательном уровне", - отметил Андрей Юницын. Учитывается также тот факт, что через Беларусь идут транзитом корреспонденция, почтовые отправления. Защита персональных данных гарантируется и на законодательном уровне.

Депутат напомнил, что с 1947 года Беларусь является членом Всемирного почтового союза. В 2017-м парламент ратифицировал ряд документов ВПС: дополнительные протоколы к его уставу и общему регламенту, соглашение о почтовых платежных услугах и другие. Андрей Юницын пояснил, что это было необходимым условием для дальнейшего полноправного членства Беларуси в союзе. Соответствующие изменения теперь вносятся и в национальное законодательство. Некоторые поправки учитывают практику применения. Так, в законопроекте закреплена норма, что садоводческие товарищества сами несут ответственность за техническое состояние почтовых ящиков. Конкретизированы также права "Белпочты" - национального оператора почтовой связи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в закон "О почтовой связи". Законопроект учитывает мировые тренды и...
 
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