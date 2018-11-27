С 22 декабря пройдут первенства по бильярду на кубок ФСК «Аквамарин»



УСУ « ДЮСШ г. Столин» и сектор спорта и туризма Столинского райисполкома проводит Первенство Столинского района по бильярду на кубок ФСК «Аквамарин» . Первенство проводится на базе УСУ «ДЮСШ г. Столин», в бильярдном зале ФСК «Аквамарин». Время проведения 22-23 декабря 2018 года. Начало в 15.00 час.

К участию в Первенстве допускаются игроки-любители, представители организаций, предприятий, коммерческих организаций, так же частные лица, проживающие на территории Столинского района. К участию не допускаются профессиональные игроки, КМС, МС, МСМК и т.д. Участники турнира включаются в список, после подачи письменной заявки у администратора и документов, подтверждающих оплату взноса участника. Взносы в сумме 15 рублей от одного участника перечисляются на благотворительный р/с УСУ «ДЮСШ г. Столин». Реквизиты для перечисления вступительного взноса: УСУ «ДЮСШ г. Столин», 225510, г. Столин, ул. Терешковой, 38., р/с BY65AKBB364422260024801200000, ЦБУ№124 филиал №121 ОАО “АСБ Беларусбанк ”, код AKBBBY21121 УНН290475595. Более подробная информация на сайте УСУ «ДЮСШ г. Столин» http://duss.stolin.edu.by .