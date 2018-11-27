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С 22 декабря пройдут первенства по бильярду на кубок ФСК «Аквамарин»

28.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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С 22 декабря пройдут первенства по бильярду на кубок ФСК «Аквамарин»
УСУ « ДЮСШ г. Столин» и сектор спорта и туризма Столинского райисполкома проводит Первенство Столинского района по бильярду на кубок ФСК «Аквамарин» . Первенство  проводится на базе УСУ «ДЮСШ г. Столин», в бильярдном зале ФСК «Аквамарин». Время проведения  22-23 декабря 2018 года. Начало в 15.00 час. 

К участию в Первенстве допускаются игроки-любители, представители организаций,  предприятий, коммерческих организаций, так же частные лица,  проживающие на территории Столинского района. К участию не допускаются профессиональные игроки, КМС, МС, МСМК и т.д. Участники турнира включаются в список, после подачи письменной заявки у администратора и документов, подтверждающих оплату взноса участника. Взносы в сумме 15 рублей от одного участника перечисляются на благотворительный р/с  УСУ «ДЮСШ г. Столин». Реквизиты для перечисления вступительного взноса:  УСУ «ДЮСШ г. Столин», 225510, г. Столин, ул. Терешковой, 38., р/с BY65AKBB364422260024801200000, ЦБУ№124 филиал №121 ОАО “АСБ Беларусбанк ”, код AKBBBY21121   УНН290475595. Более подробная информация на сайте УСУ «ДЮСШ г. Столин»  http://duss.stolin.edu.by.

 
 
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УСУ « ДЮСШ г. Столин» и сектор спорта и туризма Столинского райисполкома проводит Первенство Столинского района по бильярду на кубок
 
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