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В Минске свой срок отработали 59% автобусов. Последнее массовое обновление было еще при Павлове

28.11.2018 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице свой срок полностью отработали 59% автобусов и 43,5% троллейбусов. Почему так произошло и как будут менять это положение дел, в журнале «Финансы. Учет. Аудит» рассказал начальник Главного финуправления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Средний возраст автобусов в Минске на начало сентября составлял 9,2 лет (при нормативном сроке в 10 лет), троллейбусов — 8,9 лет. Сегодня свой срок полностью отработали 811 автобусов (59% от общего числа) и 360 троллейбусов (43,5%).

Последний раз массовое обновление наземного транспорта было более десяти лет назад — еще при Михаиле Павлове. Тогда средний возраст техники уменьшился до 3−4 лет. После этого финансирование сократили, что и привело к старению подвижного состава.

И быстро обновить наземный транспорт в Минске не смогут. К Европейским играм планируется покупка 60 электробусов в лизинг, а также 328 автобусов с привлечением кредитных ресурсов. До конца 2018 года планируется поставка 162 единиц, в 2019-ом — 166-ти.

Ранее сообщалось, что все закупленные автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения и информирования пассажиров, включая мониторы. Кроме того, в салонах установят приборы для автоматической оплаты проезда. В автобусах будет и Wi-Fi. Все машины оснастят двигателями Mercedes-Benz экологического класса Евро-5.

Напомним, по данным на начало года короткий автобус МАЗ стоил около 135 тысяч долларов, длинный — около 170, электробус — около 475 тысяч долларов.

При этом стоит отметить, что требования к общественному транспорту Минска выше, чем в областных городах. Они предусматривают более высокие расходы на обновление, техническое содержание, ремонт и обслуживание. Ежегодно столичным транспортникам выделяются бюджетные субсидии на покрытие затрат. На 2018 год они запланированы в размере 180 миллионов (53 миллиона — на приобретение подвижного состава).

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Теги: Минск
 
 
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