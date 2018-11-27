В минских спальных районах увеличат количество камер видеонаблюдения

Создание третьей линии видеонаблюдения уже одобрено местными властями, сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя. Камеры установят, прежде всего, в спальных районах, пишет агентство «Минск-Новости» .



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— В ходе подготовки ко II Европейским играм мы планируем увеличить количество объектов, оборудованных камерами видеонаблюдения. На данный момент в городе их уже 4000, — сказал Купченя.

Где именно установят дополнительные видеокамеры, он не уточнил. Сказал, что нововведения коснутся, прежде всего, спальных районов столицы.

Напомним, две предыдущие линии видеонаблюдения появились перед чемпионатом мира по хоккею в 2010 году. Камеры установили на «Чижовка-Арене», «Минск-Арене», а также на сооружениях, расположенных на проспектах Независимости и Победителей. Информация с этих камер поступает и хранится в ГУВД.

Благодаря камерам видеонаблюдения в Минске раскрыто почти 500 преступлений.