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Новая система оценки качества медпомощи на всех уровнях подготовлена в Беларуси

28.11.2018 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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Новая система оценки качества медпомощи на всех уровнях подготовлена в Беларуси
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав принял решение о создании новой организационной вертикали оценки качества медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГУ "РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Городище" Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый человек ходит в поликлиники, лечится стационарно. И случаются нарекания на работу системы. Министерством здравоохранения принято решение о создании новой организационной вертикали оценки качества оказания медицинской помощи на всех уровнях. Подготовлено 4 нормативно-правовых акта. Это проекты трех постановлений Минздрава и одного постановления Совета Министров", - сказал Василий Смычек.

На базе РНПЦ открыт отдел экспертизы качества оказания медпомощи, где контроль будет осуществляться на республиканском уровне. На областном он будет обеспечиваться на базе МРЭК, на районных - на базе каждой больницы, отделения.

"Разработаны критерии качества оказания медпомощи - целая мощная система, направленная на то, чтобы гражданин получал более доступную и качественную помощь в короткие сроки по каждой группе заболеваний", - добавил Василий Смычек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав принял решение о создании новой организационной вертикали оценки качества медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня...
 
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