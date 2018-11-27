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У девочки из витрины ГУМа исчез свиной пятачок, у мальчика - усы

28.11.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогодней витрине ГУМа произошли изменения — теперь у девочки нет свиного пятачка, а у мальчика — усов. Это заметил CityDog.by.

Недавно ГУМ оформил новогодние витрины. В числе прочего в них были манекены девочки с пятачком и мальчика с усами, которых мы сфотографировали в понедельник вечером. Это вызвало неоднозначную реакцию в интернете.



В итоге пятачок и усы сняли.


Фото: CityDog.by

Связано ли это с реакцией в Сети — неизвестно. Получить оперативный комментарий в универмаге не удалось.

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Теги: Минск
 
 
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Пятачок и усы были неоднозначно восприняты в интернете.
 
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