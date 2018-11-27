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У девочки из витрины ГУМа исчез свиной пятачок, у мальчика - усы
28.11.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
В новогодней витрине ГУМа произошли изменения — теперь у девочки нет свиного пятачка, а у мальчика — усов. Это заметил
Недавно ГУМ оформил
В итоге пятачок и усы сняли.
Связано ли это с реакцией в Сети — неизвестно. Получить оперативный комментарий в универмаге не удалось.
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Пятачок и усы были неоднозначно восприняты в интернете.
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