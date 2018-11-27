У девочки из витрины ГУМа исчез свиной пятачок, у мальчика - усы

В новогодней витрине ГУМа произошли изменения — теперь у девочки нет свиного пятачка, а у мальчика — усов. Это заметил CityDog.by .

Недавно ГУМ оформил новогодние витрины . В числе прочего в них были манекены девочки с пятачком и мальчика с усами, которых мы сфотографировали в понедельник вечером. Это вызвало неоднозначную реакцию в интернете.









В итоге пятачок и усы сняли.



Фото: CityDog.by

Связано ли это с реакцией в Сети — неизвестно. Получить оперативный комментарий в универмаге не удалось.