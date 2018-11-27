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Первый этап переписи населения завершен в Беларуси

28.11.2018 13:04 — Новости Общества | БелТА  
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Первый этап переписи населения завершен в Беларуси
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистраторы уточнили адреса всех строений для подготовки базы переписи населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

"На утро 28 ноября 2018 года в республике завершено составление списков домов и помещений в них. Всего проверено почти 624 тыс. строений", - привели цифры в Белстате.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси 1 ноября. Регистраторы обследовали все строения, как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.

Такая работа проводится для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней была привлечена тысяча человек, задействовали работников жилищно-коммунальных организаций всех областей. С помощью планшетов с установленным на них специальным программным обеспечением регистраторы могли в режиме реального времени обращаться к картографическим материалам - картам регистраторского участка, где отображены дороги, улицы, строения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистраторы уточнили адреса всех строений для подготовки базы переписи населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году, сообщает БЕЛТА...
 
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