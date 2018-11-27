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Два проекта, которые изменят жизнь горожан, воплотят в Могилеве (но нужна ваша помощь)

28.11.2018 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве готовы реализовать два проекта, которые предложат горожане для улучшения жизни — своей и земляков. Из всех заявок пару самых актуальных выберут сами могилевчане.


Большой городской пикник-2018 в Могилеве, который организовали Центр городских инициатив вместе с могилевчанами. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Победителям конкурса «Мы — Могилев» мы поможем воплотить в жизнь полезную для города идею, на реализацию которой у ее автора раньше не хватало сил, средств, команды единомышленников, — говорят организаторы из Центра городских инициатив.

Сферы проектов могут быть связаны с различными направлениями, будь то экология города, развитие зеленых зон, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными способностями, культурная жизнь Могилева и др.

— Главная цель конкурса — воодушевить горожан на совместное самостоятельное решение социальных проблем, улучшить качество жизни в городе, создать то, чем может гордиться Могилев, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

Длительность реализации проектов — 3 месяца. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету до 10 января (включительно). По всем вопросам можно писать по адресу: cgimogilev@gmail.com. Помогать в реализации проектов их авторам будут Центр городских инициатив и партнеры.

А для всех желающих 8 декабря в 12.00 проведут бесплатный семинар по проектному менеджменту, где расскажут об основах реализации проекта. Возможно, это поможет доработать идею для конкурса. Участие бесплатное, но нужна регистрация — она тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Организаторы ждут заявки на участие в конкурсе. Две самых интересных выберут сами могилевчане.
 
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