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Казнен второй осужденный по делу "черных риелторов"

28.11.2018 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Расстрелян второй осужденный по делу «черных риелторов» Игорь Гершанков. Родные узнали об этом после визита в СИЗО и суд, сообщили TUT.BY правозащитники незарегистрированного в Беларуси центра «Весна».


Приговоренный к смертной казни Игорь Гершанков. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Утром 28 ноября в СИЗО на Володарского в Минск приехала мать осужденного Игоря Гершанкова. На днях семья планировала свидание с ним, но вчера стало известно о расстреле другого осужденного по делу. От Гершанкова месяц не приходили письма.

Замначальника СИЗО лишь сообщил, что Гершанкова там уже нет и он «убыл с вещами». На все остальные вопросы он отвечать отказался и посоветовал обратиться в суд.

Позже в Могилевском областном суде подтвердили: пришли документы об исполнении приговора. Точная дата еще неизвестна.

Тем временем международная правозащитная организация «Международная амнистия» уже выразила осуждение по поводу казни другого фигуранта, Семена Бережного.

«Мы потрясены, услышав эту новость. Еще несколько недель назад мы посещали Беларусь, где обсуждали с властями прогресс в деле отмены смертной казни», — заявила директор «Международной амнистии» по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, с 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек. Позже их тела нашли в безымянных могилах на сельских кладбищах. По материалам дела, группа «черных риелторов» (всего — четверо человек) уговаривала людей продать или разменять жилье, а потом хозяев убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.

Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного, похищениях, мошенничестве и других преступлениях.

Летом 2017-го Могилевский областной суд приговорил мужчин к расстрелу, а в пользу родственников убитых взыщут компенсации примерно на 110 тысяч долларов. Фигуранты обжаловали приговор, но в декабре Верховный суд оставил его без изменений.

В суде мужчины утверждали, что показания выбивали силой. В августе Игорь Гершанков объявлял голодовку: по словам мужчины, из СИЗО не выпускали его многочисленные жалобы в различные инстанции.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В СИЗО заявили, что Гершанков "убыл с вещами". Позже в суде подтвердили: есть документ об исполнении приговора.
 
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