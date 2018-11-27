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Казнен второй осужденный по делу "черных риелторов"
28.11.2018 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Расстрелян второй осужденный по делу «черных риелторов» Игорь Гершанков. Родные узнали об этом после визита в СИЗО и суд, сообщили TUT.BY правозащитники незарегистрированного в Беларуси центра «Весна».
Утром 28 ноября в СИЗО на Володарского в Минск приехала мать осужденного Игоря Гершанкова. На днях семья планировала свидание с ним, но вчера стало известно о
Замначальника СИЗО лишь сообщил, что Гершанкова там уже нет и он «убыл с вещами». На все остальные вопросы он отвечать отказался и посоветовал обратиться в суд.
Позже в Могилевском областном суде подтвердили: пришли документы об исполнении приговора. Точная дата еще неизвестна.
Тем временем международная правозащитная организация «Международная амнистия» уже
«Мы потрясены, услышав эту новость. Еще несколько недель назад мы посещали Беларусь, где обсуждали с властями прогресс в деле отмены смертной казни», — заявила директор «Международной амнистии» по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
Напомним, с 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек. Позже их тела нашли в безымянных могилах на сельских кладбищах. По материалам дела, группа «черных риелторов» (всего — четверо человек)
Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного, похищениях, мошенничестве и других преступлениях.
Летом 2017-го Могилевский областной
В суде мужчины утверждали, что показания
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В СИЗО заявили, что Гершанков "убыл с вещами". Позже в суде подтвердили: есть документ об исполнении приговора.
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