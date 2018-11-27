«Сделали доброе дело, а получили за это по ушам». Священник - о штрафе за самовольный ремонт церкви

Настоятель храма Преображения Господня в деревне Верхнее Глубокского района починил крышу церкви за деньги прихожан — и получил штраф . Иерей Петр Дайлиденок объяснил TUT.BY, почему так получилось.



Храм в деревне Верхнее. Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Напомним, крышу деревянной церкви в деревне Верхнее повредила стихия: ураган снес несколько листов шифера. Деньги на ремонт собирали прихожане, всем миром люди также восстанавливали здание. А потом выяснилось: работы проводили без соответствующего проекта реставрации, и за самовольный ремонт настоятель — иерей Петр Дайлиденок — получил штраф.

— Дело было в прошлом году. Какой конкретно размер штрафа был, я уже и не помню. Кажется, примерно 200 рублей. Однако он был минимальным: районные власти понимали нашу ситуацию. Прихожане снова собрали «грошы» — чтобы погасить штраф, хотя при этом денег на ремонт опять не хватало. А для людей в сельской местности эта сумма не такая уж и малая, — рассказал TUT.BY священник Петр Дайлиденок.

В прошлом году, по словам иерея, храм пришел «фактически в аварийное состояние»:

— А сделать было ничего нельзя! Если делать все по закону, то нужно собрать все разрешения, сделать проект реставрации. А проект — дорогостоящий. То есть все деньги, собранные людьми, пошли бы на проект. А за что тогда делать ремонт? Пока снова соберешь деньги на ремонт — устареет проект реконструкции. Поэтому мы понимали, что делаем ремонт с нарушением закона. Но спасти храм для нас было важнее.



Скриншот из сюжета телеканала СТВ

После получения штрафа представители духовенства обратились к председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко. В декабре 2017 года он провел прием граждан в Глубоком.

— Пошли к своему депутату, так как посчитали, что это сильное несоответствие: сделали доброе дело, а получили за это по ушам. Попросили, чтобы закон, который охраняет культурные памятники, не был их грабителем. Потому что таких разрушающихся сельских храмов, как наш, в стране немало, и их надо спасать, — объясняет настоятель церкви в Верхнем.

О том, что говорилось на приеме граждан с участием спикера парламента, писала областная газета «Витебские вести»:

— Печально, ведь делали это с добрыми намерениями, старались спасти храм от разрушения, — сказал благочинный Глубокского округа протоиерей Михаил Изоитко. — Безусловно, мы понимаем необходимость составления соответствующей документации, проведения экспертизы. Но где найти деньги? Приходы на селе небольшие. На пожертвования сельчан, а преимущественно это пожилые люди, сделать все это крайне сложно. Вот если бы вопросы, касающиеся памятников архитектуры местного значения, решались на районном уровне, было бы гораздо проще.

Владимир Андрейченко пообещал тогда передать предложение священнослужителя министру культуры Беларуси Юрию Бондарю, подчеркнув, что вопрос сохранения исторического наследия требует особого рассмотрения.

В итоге ситуация с сельским храмом в Глубокском районе получила общественный резонанс. Через год ее даже обсудили в парламенте.

По словам Петра Дайлиденка, благочинный Глубокского округа протоиерей Михаил Изоитко, а также настоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы в Глубоком Сергий Громыко 27 ноября ездили в Минск на заседание круглого стола в Доме правительства, на котором говорили о том, как усовершенствовать законодательство о культуре.



Благочинный Глубокского округа протоиерей Михаил Изоитко на круглом столе. Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Депутаты пришли к выводу, что процедура реконструкции аварийных объектов излишне регламентирована, сообщает СТВ. Они предлагают расширить полномочия местной власти в этой сфере. На местах должны быть специалисты, способные провести мониторинг работ, необходимых на том или ином объекте.

— Местные специалисты должны определить необходимые виды работ и знать, с кем проконсультироваться. Не нужно сразу делать глобальную реставрацию. Объект достаточно постоянно наблюдать, предотвращать повреждения самыми минимальными средствами, — считает член правления фонда «Культурное наследие и современность» Игорь Чернявский.

Не исключено, что предложения, прозвучавшие на круглом столе, внесут в Кодекс «О культуре», отмечает СТВ.

Храму Преображения Господня в деревне Верхнее, по словам настоятеля, не менее 250 лет:

— Он очень красивый, стоит такой — как цыпленочек. Украшает всю деревню.

Каждую службу в церкви в Верхнем активно посещают около 30 человек, а по праздникам собирается и под 200.