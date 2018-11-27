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В связи с незаконной разработкой карьеров на Ольманских болотах возбудили уголовное дело
28.11.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by
В связи с незаконной разработкой карьеров в заказнике «Ольманские болота» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Эксперты «Аховы птушак Бацькаўшчыны» обнаружили несанкционированную разработку карьеров на Ольманских болотах. Карьеров оказалось около десяти, на трех из них госорганы подтвердили факты незаконной деятельности.
По информации общественной организации, в карьерах добывали песок для строительства дорог.
Следственный комитет Столинского района возбудил уголовное дело по несанкционированной разработке трех карьеров в Полесском лесхозе, который находится в заказнике «Ольманские болота». Идет расследование. Об этом говорится в официальном письме, которое получила АПБ.
По остальным фактам причинения вреда окружающей среде в заказнике продолжается проверка.
Ольманские болота — крупнейший в Европе комплекс болот, сохранившийся в естественном состоянии. Они находятся на границе Беларуси с Украиной, в белорусской части Ольманских болот создан заказник.
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Эксперты «Аховы птушак Бацькаўшчыны» обнаружили несанкционированную разработку карьеров на Ольманских болотах. Карьеров оказалось около десяти, на трех из них...
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