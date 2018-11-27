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Что следует помнить о ВИЧ

28.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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О людях, инфицированных ВИЧ, говорят, что они «ВИЧ-позитивны» или «ВИЧ-положительны» (ВИЧ+). Заразившись ВИЧ-инфекцией, человек не сразу теряет здоровье. Он может выглядеть и чувствовать себя здоровым на протяжении долгого времени. Пройдет ряд лет прежде чем у ВИЧ+ разовьется синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИДа), начнутся серьезные нарушения обмена веществ и функционирования различных органов.

Вич-позитивные люди отличаются от всех остальных количеством иммунных клеток. Остальное – наши предрассудки.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ВИЧ+?

ВИЧ+ может стать любой человек, практикующий незащищенный секс, вводящий наркотики внутривенно. Никто не застрахован от болезни, если подвергает себя риску. Никто не заслуживает того, чтобы получить эту болезнь.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ?

Следует помнить, что ВИЧ присутствует во всех жидкостях организма, но передача инфекции всегда происходила тремя основными путями:

  1. Сексуальный:

— при сексуальном контакте без презерватива.

  1. При попадании в организм инфицированной крови:

— при использовании загрязненного кровью шприца или иглы;

— при переливании зараженной донорской крови;

-при использовании необработанного медицинского инструментария.

  1. От инфицированной матери к ребенку:

— во время беременности;

— во время родов;

— во время кормления грудью.

Почему?

Потому что кровь, лимфа, сперма, вагинальный секрет – это биологические жидкости, которые содержат ВИЧ в достаточном, для заражения, количестве.

КАКИМИ ПУТЯМИ ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ?

Ниже перечислены виды бытовых контактов между людьми, при которых ВИЧ не передается:

—         при рукопожатиях, объятиях, дружеских поцелуях;

—         при проживании в одной комнате;

—         при пользовании общим туалетом, бассейном, спортивным залом;

—         при пользовании общей посудой, постельным бельем;

—         при посещении бани;

—         при кашле и чихании;

—         при укусах кровососущими насекомыми.

Почему:

Потому что слезы, слюна, пот, моча, рвотные массы – это биологические жидкости, которые содержат ВИЧ в недостаточном, для заражения, количестве.

КАК МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ?

Чтобы не допустить заражение, достаточно предотвратить попадание в организм чужой крови, спермы, вагинального секрета и грудного молока.

Очень важно вести безопасную сексуальную жизнь, избегать неразборчивых контактов. Использование презерватива  значительно снижает риск передачи ВИЧ-инфекции при вагинальном, оральном, анальном сексе. При неправильном хранении и использовании презерватива риск заражения ВИЧ-инфекцией сохраняется.

Откажитесь от употребления наркотиков. Даже однократный прием наркотического вещества может привести к зависимости и заражению ВИЧ.

Обязательно соблюдайте правила личной гигиены при проведении маникюра, педикюра и других манипуляций, связанных с возможным поражением кожи и слизистых оболочек. Используйте только индивидуальные предметы личной гигиены, маникюрные принадлежности, бритвы. Наносите татуировки и прокалывайте уши только в косметологических кабинетах.

Сейчас все граждане могут провериться на ВИЧ в учреждениях здравоохранения города. Сдать тест можно и анонимно. При своевременном обнаружении заболевания и лечении ВИЧ-положительный человек может прожить полноценную и долгую жизнь.

Врач- инфекционист

Поликлиники №2                                                                    

Василевская О.А.

 
 
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