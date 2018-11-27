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За два дня в Украину не впустили 85 россиян, летевших из Минска. Их вернули в Беларусь

28.11.2018 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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За минувшие сутки из Киева в Минск возвратили еще 38 россиян, которых не пропустили украинские пограничники в аэропорту. Об этом TUT.BY сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник сообщалось про 47 граждан Российской Федерации, которых вернули в аэропорт Минска из Киева.

— По состоянию на сегодняшнее утро из Киева возвратили в Минск еще 38 граждан Российской Федерации. Такая ситуация характерна только для рейсов в Киев, из других украинских городов, куда летают через Беларусь, возвратов не было, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Девять человек из 38 возвращенных в Минск россиян летели иностранными авиакомпаниями. По информации TUT.BY, между Минском и Киевом летает еще и «Международные авиалинии Украины».

Белорусский Госпогранкомитет отмечает, что возвратов россиян, которые едут в Украину через белорусские наземные пункты пропуска, нет.

Граждане России сталкиваются с проблемами на погранконтроле в аэропортах Киева не только при полетах из Беларуси, сообщают источники редакции.

— Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд. Россияне чувствуют себя в постсоветских
странах так, будто они хозяева, а не гости. Для украинцев это иностранные граждане. У нас разные паспорта, существует граница, поэтому каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда. Попробуйте поехать в Лондон (Игорь Кизим два года работал в Лондоне. — Прим.TUT.BY) и не ответить на вопросы пограничной службы, — так во вторник прокомментировал ситуацию посол Украины в Беларуси  Игорь Кизим.

Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска организован усиленный контроль, сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины interfax.ru.

С 26 ноября по 26 декабря в десяти областях Украины действует военное положение, его ввели после инцидента в Керческом проливе.

 

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки из Киева в Минск возвратили еще 38 россиян, которых не пропустили украинские пограничники. Обновленную информацию TUT.BY предоставили в...
 
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