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За два дня в Украину не впустили 85 россиян, летевших из Минска. Их вернули в Беларусь
28.11.2018 14:24 — Новости Общества | Tut.by
За минувшие сутки из Киева в Минск возвратили еще 38 россиян, которых не пропустили украинские пограничники в аэропорту. Об этом TUT.BY сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Во вторник сообщалось про 47 граждан Российской Федерации, которых
— По состоянию на сегодняшнее утро из Киева возвратили в Минск еще 38 граждан Российской Федерации. Такая ситуация характерна только для рейсов в Киев, из других украинских городов, куда летают через Беларусь, возвратов не было, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Девять человек из 38 возвращенных в Минск россиян летели иностранными авиакомпаниями. По информации TUT.BY, между Минском и Киевом летает еще и «Международные авиалинии Украины».
Белорусский Госпогранкомитет отмечает, что возвратов россиян, которые едут в Украину через белорусские наземные пункты пропуска, нет.
Граждане России сталкиваются с проблемами на погранконтроле в аэропортах Киева не только при полетах из Беларуси, сообщают источники редакции.
— Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд. Россияне чувствуют себя в постсоветских
Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска организован усиленный контроль,
С 26 ноября по 26 декабря в десяти областях Украины действует военное положение, его ввели после
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За минувшие сутки из Киева в Минск возвратили еще 38 россиян, которых не пропустили украинские пограничники. Обновленную информацию TUT.BY предоставили в...
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