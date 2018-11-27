Обвиняемыми по «делу БЕЛТА» остаются два главреда, остальные заплатили административные штрафы

Сегодня было удовлетворено ходатайство еще одного редактора TUT.BY Анны Ермаченок о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Анна Ермаченок заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят. Накануне, во вторник, напомним, было прекращено уголовное преследование еще пяти сотрудников TUT.BY . Ранее административные штрафы заплатили еще несколько журналистов, проходящих по делу.

На данный момент, по информации TUT.BY, обвиняемыми по «делу БЕЛТА» остаются главный редактор портала Марина Золотова и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Марину Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ирина Левшина обвиняется по ч.2 349 статьи (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), по которой было предъявлено обвинение и остальным фигурантам дела. Всего же по нему проходило 15 журналистов и редакторов.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания . Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.