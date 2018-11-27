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«Белнефтехим» планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо
28.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Говоря о том, как проходит опрос населения по определению дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, зампредседателя концерна отметил, что мнения респондентов разделились примерно поровну. На вопрос, какой вариант поддерживает сам концерн, Владимир Сизов ответил корреспонденту
Напомним, концерн «Белнефтехим» проводит
По состоянию на 28 ноября в опросе приняло участие свыше 6 тысяч человек. 47% респондентов проголосовали за одномоментное изменение цены на автомобильное топливо, при этом 46% опрашиваемых — за поэтапное.
С 25 ноября на автозаправках страны цена на некоторые виды топлива изменилась на 1 копейку. Так стоимость бензина АИ-95-К5-Евро составила 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,73 руб., ДТ — 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменилась и составляет 1,42.
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