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«Белнефтехим» планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо

28.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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«Белнефтехим» планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо
Концерн «Белнефтехим» планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо.

«У нас в качестве стратегии выбрано поэтапное повышение цен на топливо. Мы отслеживаем изменение ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая. Исходя из этих факторов, поэтапно изменяется цена на нефтепродукты», — сказал заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

Говоря о том, как проходит опрос населения по определению дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, зампредседателя концерна отметил, что мнения респондентов разделились примерно поровну. На вопрос, какой вариант поддерживает сам концерн, Владимир Сизов ответил корреспонденту БелТА: «Поэтапное».

«Белнефтехим» планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливоНапомним, концерн «Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо. Принять участие в опросе вы можете на новостном портале о нефти.

По состоянию на 28 ноября в опросе приняло участие свыше 6 тысяч человек. 47% респондентов проголосовали за одномоментное изменение цены на автомобильное топливо, при этом 46% опрашиваемых — за поэтапное.

С 25 ноября на автозаправках страны цена на некоторые виды топлива изменилась на 1 копейку. Так стоимость бензина АИ-95-К5-Евро составила 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,73 руб., ДТ — 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменилась и составляет 1,42.

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