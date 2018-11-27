Таможня напомнила о нормах беспошлинного ввоза алкоголя и табачных изделий

Брестская таможня напомнила гражданам, что в соответствии с законодательством норма беспошлинного ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза алкогольных напитков и пива составляет 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

При превышении этой нормы необходимо оплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за каждый 1 литр сверх разрешенных 3 литров. Перемещение через границу более 5 литров алкогольных напитков и пива физическими лицами не допускается.

Возможен как ввоз на территорию ЕАЭС, так и вывоз в качестве товаров для личного пользования табака и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста.