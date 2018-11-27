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Хозяевам пса под Бобруйском едва не пришлось платить за 12 задушенных соседских гусей. Оказалось, не он

28.11.2018 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйском районе женщина вызвала милицию из-за пропажи гусей: не хватало 12 птиц из 21. Подозрение пало на соседского пса. Однако милиция установила, кто все-таки передушил половину стада гусей, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О пропаже птиц жительница деревни Липняки сообщила днем 25 ноября. Накануне женщина уехала в Бобруйск, а когда вернулась через сутки, недосчиталась на своем подворье 12 гусей — половину стада. Чуть позже она увидела двоих гусей гуляющими на прилегающей территории, семь птиц лежали мертвыми. Остальных хозяйка так и не нашла.

Участковый милиционер нашел уцелевших птиц — они были на замерзшем пруду в 30 метрах от дома. Он выманил гусей, привел их к хозяйке и начал искать, кто убил остальных. Сначала подозрение пало на соседскую собаку — она несла в зубах одного из погибших гусей.

Однако домашний пес оказался непричастен к преступлению — гусей передушили бродячие собаки, выяснил участковый.

Если бы ущерб причинил соседский пес, то пришлось бы отвечать его хозяину — за нарушение правил содержания домашних животных. И платить штраф.

 
 
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