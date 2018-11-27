"Будет трэш, напиши - зацвела жимолость". Парень в армии придумал, чем заменить интернет-мессенджеры

Осенью 2017-го Николай Иванов собирался в армию. «В фейсбуке он писал, что служить не хочет, грустит, и я решила его поддержать, предложила: давай буду тебе в часть писать. Он ответил: „Давай“. Я прислала ему свой адрес», — говорит Татьяна Лукашевич, подруга тогда еще призывника. 15 ноября Коля ушел служить, а 23-го почтальон уже принес Тане первый конверт. С тех пор прошел год. 14 ноября 2018-го боец ушел на «дембель». С собой у него 31 Танино письмо. Столько же посланий от приятеля-солдата получила и она.



Пока Коля был в армии, Таня на какое-то время осталась без работы.

Когда-то Таня и Коля вместе работали в спортивной газете «Прессбол». Позже Таня уволилась, но общаться с Колей они не перестали.

— Служить меня забирали в Молодечно, в полк правительственной связи КГБ, — рассказывает Коля. — Телефоны там запрещены, и даже в выходные можно звонить только по таксофону. Поэтому, когда планировал армейский быт, нашел девять человек, с которыми собирался переписываться. Это — мама, брат, лучший друг, девушка, Таня… Сослуживцы удивлялись: «Зачем писать, если можно позвонить или увидеться?» Но мне письма помогали быть в курсе новостей.





— Коля уходил после истории в Печах , — это уже Таня говорит. — Отношение к армии было не очень хорошее, и я предложила: «Если у тебя будет происходить трэш, напиши, что зацвела жимолость, и я пойму: нужно что-то делать». С тех пор жимолость не цвела ни разу, и я была спокойна.

— А Колина девушка как отнеслась к вашей переписке?

— Нормально, — смеется молодой человек. — Ей я тоже много писал.

Весь год переписки Таня и Коля не виделись, встретились они только в редакции TUT.BY, куда каждый принес свою охапку писем. В них он ей описывал армейский быт, а она ему рассказывала, что происходит в мире. Мы отобрали самое интересное из этих посланий.

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