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На Институте культуры неизвестный обокрал мужчину, которому стало плохо. Розыск
28.11.2018 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает неизвестного, который обокрал на Институте культуры мужчину, которому стало плохо. Злоумышленник забрал мобильник, который человек вез в подарок дочери. Об этом
Инцидент произошел ночью 11 сентября возле железнодорожной станции Институт культуры. Неизвестный увидел, как идущему на остановку общественного транспорта мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Злоумышленник воспользовался ситуацией и украл сумку.
После этого он пошел на платформу станции, осмотрел сумку, нашел новый мобильный телефон и забрал его себе, а сумку оставил на скамейке. Этот мобильник потерпевший вез в подарок дочери.
Если вы узнали изображенного на фото мужчину, милиция просит сообщить по телефонам: 8(029)316−07−87, 8(029)767−31−97 (Максим Викторович).
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Злоумышленник украл мобильник, который мужчина вез в подарок дочери.
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