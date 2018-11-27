"Дети Одинцовой". Многодетные мамы защищают акушер-гинеколога, которая уволилась из 6-го роддома

«Она для меня как вторая мама! Мы ей очень благодарны и интересуемся, где она будет дальше работать, потому что планируем обращаться за помощью только к ней!» С такими словами в редакцию портала обратились многодетные мамы, которые рожали у Натальи Александровны Одинцовой. Они узнали новость о том, что одна из лучших акушер-гинекологов страны уволилась из 6-го роддома столицы и решили обратиться к журналистам.

Наталья Козыренко мама четверых детей. Троих из них она рожала у Натальи Одинцовой. Именно она первой обратилась в редакцию. Собеседница взволнованно рассказала о том, как ей помогла врач. Женщина очень переживает, что акушер-гинеколог ушла из роддома.



Наталья Козыренко с семьей. Фото: из личного архива героини материала

— И таких, как я очень много, — уверяет она.

Тихону, старшему сыну Натальи — 10 лет. Вторую беременность сохранить ей не удалось и после печального опыта, забеременев еще раз, с кровотечением на второй неделе беременности женщина обратилась к Наталье Одинцовой.



Милана Козыренко. Именно эту девочку, по словам ее мамы, и удалось спасти Наталье Одинцовой. Милане сейчас шесть лет

— Все кругом с ней уже были знакомы, рассказывали реальные истории, как она чудом спасала детей, поэтому я сразу же ей и позвонила. Муж привез меня в 3-й роддом, где она тогда работала, ночью, с сильным кровотечением. За ту беременность я четыре раза у нее лежала на сохранении, другие за голову брались — шансов было очень мало, но она смогла спасти ребенка. Милане сейчас шесть лет. Третью свою дочь Диану я тоже у нее рожала. И это чудо, что обе девочки родились в один день — 10 ноября. Четвертую дочь Яну я тоже родила у Наталья Александровны. После второго ребенка приняла решение, что буду рожать только у нее. Это Врач с большой буквы. Моя знакомая даже из Португалии приезжала к ней на консультацию. Для меня Наталья Александровна — вторая мама.

Еще одна многодетная мама Наталья Ковель поддерживает свою знакомую и говорит, что троих детей из четырех рожала у Натальи Одинцовой.



Наталья Ковель с сыном Алексеем. Мальчику сейчас 11 лет. Фото: из личного архива героини материала.

— В 3-й роддом, где она работала, мы попали по прописке. Вторые роды у меня были очень тяжелые. Ребенок был крупный — 4300 грамм. Предыдущий — 3150 грамм. И я почувствовала разницу в весе почти на килограмм. Наталья Александровна сама лично принимала роды, ребенок не шел, но она сделала все, чтобы я родила сама. Все закончилось хорошо. Третью и четвертую дочерей Марию и Анастасию я тоже у нее рожала. Когда приехала за Анастасией, у меня дома были маленькие дети, и я говорю ей: «У меня совершенно нет времени. Я должна родить в понедельник, а в четверг уже — быть дома». Самое интересное, что все так и получилось. Знаете, во время родов Наталья Александровна меня держала за руку и с ней было нестрашно. Она говорила, когда тужиться, а когда — нет. Это человек, которому доверешь, настолько она умеет к себе расположить. Она знает, когда тебе и ласковое слово сказать, а когда попросить собраться и сконцентрироваться.

У минчанки Юлии Чирковой тоже четверо детей. Наталья Одинцова принимала двоих.



Юлия Чиркова с детьми. Фото: из личного архива героини материала.

— Во время беременности третьим ребенком, я случайно попала в 3-й роддом, где Наталья Александровна работала. У меня был пиелонефрит, а с таким заболеванием направляли туда. Так я с ней и познакомилась. Там же свою Милану и рожала. У меня у всех детей после родов была желтуха, и Милану, как и потом Злату, мне спасли в «тройке». Во время беременности Златой у меня все время было повышенное давление, и когда врач в женской консультации узнала, что буду рожать у Одинцовой, так и сказала: «Передаю вас в хорошие руки». Она врач от Бога. Я по-другому сказать не могу. В «тройке» в ее кабинете висели фотографии детей, которые приносили родители. Эти дети появились на свет с помощью Натальи Александровны. Я тоже думала, что вот соберусь и приеду к ней с фотографиями своих детей, но так и не получилось. Однако я ей очень благодарна.



Милана и Злата Чирковы тоже родились у известного врача. Фото: из личного архива героини материала

Напомним, Наталья Александровна Одинцова, которая работала заместителем главного врача акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска, больше не работает в этой клинике. Именно за время ее работы роддому дважды присуждали звание лучшего в народном голосовании. Врач считается одним из лучших акушеров-гинекологов страны. До этого она работала в 3-м роддоме столицы.

В августе этого года в 6-ом роддоме случилась трагедия. Умерла молодая 31-летняя женщина, до этого она родила в вип-отделении роддома мальчика. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти. Главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко ранее рассказал, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток. Родные женщины считают, что медики ее недосмотрели.

— Наталья Александровна сама приняла решение по поводу увольнения. Вероятно, это ее осознанное решение. Оснований думать иначе у нас нет, — объяснял в комментарии TUT.BY Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома. — Никакого давления со стороны комитета на принятие этого решения не было.