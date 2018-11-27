Решить проблемы человека. Председатель райисполкома Андрей Горбачёв провёл прием граждан

Решить проблемы человека — именно на это направлена практика проведения приёмов граждан по личным вопросам, к этому же в ходе сегодняшнего приёма призвал все ответственные службы председатель райисполкома Андрей Горбачёв.

В большей степени это касалось работы коммунальника, от которого Андрей Алексеевич потребовал оперативного решения проблемы жительницы райцентра, обратившейся с жалобой на непрофессиональные действия работников предприятия. Так, ликвидировав водоразборную колонку, коммунальщики не поинтересовались, обеспечено ли домовладение гражданки водоснабжением. На несколько лет затянулся вопрос с установкой отопительного котла, из-за чего в доме очень холодно. В связи с этим председатель дал чёткое поручение КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» до конца недели разобраться с подведением воды в дом заявительницы, а пенсионерке предложил установить котёл, купленный за счет эксплуатирующей организации, самостоятельно приобрести к нему насос для циркуляции теплоносителя и оплатить установку. К слову, расплатиться за услуги коммунальника можно в рассрочку. С условием предварительного ознакомления с расчётом стоимости услуг гражданка согласилась с предложенным вариантом решения своей проблемы.

В целом, на приём к председателю райисполкома записалось 12 человек. Проблемные вопросы пятерых из них были решены до приема. Тематика обращений касалась вопросов улучшения жилищных условий, капитального ремонта, приватизации, выделения места для установки нестационарного торгового объекта в городе. Прозвучали жалобы на качество работы отрасли здравоохранения, коммунальника и другие.















