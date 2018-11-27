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На улице в Минске зимует аист. Местные не знают, что с ним делать

28.11.2018 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию обратились минчане и рассказали, как во дворе в Сухарево поселился аист и не может улететь на зимовку. Мы посмотрели, как живет птица и узнали у специалистов, что делать местным жителям в такой ситуации.


27 ноября минчанка Надежда заметила аиста на поле за домом на Школьной, 16. Девушка позвонила в МЧС, милицию, а также сообщила в организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Минчанка переживает, что птица замерзнет.

— Он летать не может. Только ходит. У него что-то с крылом — оно немного приподнято, — говорит она.

Мы нашли птицу не сразу. Она ходит возле строительной площадки неподалеку от церкви. Летать аист все же может, но не на дальние расстояния.

Надежде сказали, что аиста трогать не надо — улетит сам. По советам специалистов, местные подкармливают его куриными шейками. Правда, бросать еду приходится издалека — птица боится людей. Как только увидит кого-то приближающегося — улетает.


Местные переживают, что несмотря на обращения, птицу никто не забрал. А что с ней делать дальше, жители не знают.

Заметим, что МЧС занимается спасением, в первую очередь, людей. На вызовы про птиц и животных спасатели выезжают в сложных ситуациях, когда их жизни угрожают внешние факторы и в этот момент не поступают вызовы о спасении людей.

«Не рекомендуем ловить, чтобы не навредили птице»

Специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый рассказывает, что обычно аисты покидают Беларусь в 20 числах августа, но в последние годы они стали регулярно зимовать в столице. Причины зимовки разные: потепление, наличие вокруг Минска незамерзающих источников, свалки, где можно раздобыть пищу.

— Таких случаев — десятки. Остаются птицы не только те, которые ранены, но и те, которые летают. Если они перелетают на короткое расстояние, как, например, аист в Шабанах, который выбрал целенаправленно место для зимовки. Это может свидетельствовать о том, что они копят энергию, которую в зимний период сложно получить, потому что корма не так много. Я не уверен, что аист на Школьной ранен и не способен к полету. Если бы он не мог летать, он бы даже не смог сделать короткие перелеты.


Семен Левый говорит, что ловить птицу не надо — это стресс для нее и травмоопасная ситуация. Все что можно сделать для комфортной зимовки аиста в Сухарево — подкармливать ее.

— Мы знаем, что они успешно переносят зиму, главное — наличие корма. Это могут быть купленные мясные полуфабрикаты, которые нужно разморозить и порезать, это может быть мелкая морская рыба — мойва. Холода для них не так страшны, как голод — у аистов температура тела порядка 40 градусов, а также их защищает оперение. Угроза для птицы — низкая температура примерно минус 15 градусов и ниже. Тогда их нужно ловить и искать теплое помещение. Но, зная все эти случаи зимовки аистов, можем предположить, что птица сможет перезимовать здесь, а весной улететь.


Зоопарк аиста тоже не спасет. По словам специалиста, чтобы взрослая птица из дикой природы попала в туда, ей нужно пройти карантин. Но пройти его негде.

Кроме этого, специалист подытожил, что изъятие птиц из природы — трудоемкий процесс. Согласно порядку об изъятии, собирается комиссия с ветеринаром, которую должен созвать комитет природных ресурсов. На месте комиссия наблюдает за аистом, а ветеринар дает заключение по внешним признакам птицы о том, требует ли она помощи. Если да — тогда предпринимается попытка отлова и идет поиск места для зимовки аиста. Но таких государственных организаций для приемки отловленных диких птиц нет. Есть частные инициативы, где селятся птицы, или места, где их могут взять на передержку. Например, в Дзержинском районе есть центр реабилитации птиц и зверей «Филин». Работает также центр экологического туризма «Станьково».


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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, как живет птица, и узнали у специалистов, что делать местным жителям в такой ситуации.
 
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