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Звукорежиссер из Беларуси, который заявлял, что полтора года работал за еду в Украине, возвращается домой
28.11.2018 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Звукорежиссер Андрей Жуков, который еще в прошлом году уехал работать в Украину, но, по его словам, получил помещение в подвале и бесплатную еду вместо денег, возвращается домой. В этом ему помогает Международная организация по миграции.
В музыкальных кругах Андрей Жуков известен как один из лучших белорусских звукорежиссеров. Ранее он записывал альбомы для «Петли Пристрастия», «Троіцы», «Ляписа Трубецкого», Drum Ecstasy.
В феврале 2017 года он
Представители музыкальной студии настаивали на совершенно другой версии. Сотрудничество с Андреем они прекратили из-за его серьезных конфликтов со всеми участниками проекта, технических ошибок при строительстве студии и затягивания сроков. Также в студии утверждали, что не имеют никакого представления о том, где находится паспорт белоруса, и готовы предоставить юридическую помощь в его получении.
Фото: Наталья Богданчик
Лидер группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь рассказал, что сейчас при помощи Международной организации по миграции Андрей Жуков возвращается в Беларусь.
— Сейчас он направляется в Киев, где ему будут оформлены документы на возвращение в Беларусь. Его везет Международная организация по миграции. Приехав в Беларусь, он будет жить на специальной квартире, у него, наверное, даже будет психолог, как говорили. Во всяком случае, в теплую одежду его уже одели, так как он вышел из студии в шортах.
Филипп говорит, что пока точно неизвестно, когда Андрей Жуков прибудет в Минск.
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Звукорежиссер из Беларуси, который заявлял, что полтора года работал за еду в Украине, возвращается домой
Звукорежиссер Андрей Жуков, который еще в прошлом году уехал работать в Украину и не мог вернуться в Беларусь, едет домой.
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