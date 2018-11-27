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Звукорежиссер из Беларуси, который заявлял, что полтора года работал за еду в Украине, возвращается домой

28.11.2018 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Звукорежиссер Андрей Жуков, который еще в прошлом году уехал работать в Украину, но, по его словам, получил помещение в подвале и бесплатную еду вместо денег, возвращается домой. В этом ему помогает Международная организация по миграции.


Фото: Егор Бабий, «Имена»

В музыкальных кругах Андрей Жуков известен как один из лучших белорусских звукорежиссеров. Ранее он записывал альбомы для «Петли Пристрастия», «Троіцы», «Ляписа Трубецкого», Drum Ecstasy.

В феврале 2017 года он уехал в украинский Харьков, где полтора года работал в музыкальной студии. За работу, по словам Андрея, обещали бесплатное жилье, 1000 долларов в месяц и 20% прибыли от записанных треков. Но в итоге, как он говорит, все оказалось не так идеально: вместо денег давали бесплатную еду, а паспорт он отдал, чтобы его знакомые оформили официальные документы. По его словам, документы не сделали, паспорт тоже не вернули.

Представители музыкальной студии настаивали на совершенно другой версии. Сотрудничество с Андреем они прекратили из-за его серьезных конфликтов со всеми участниками проекта, технических ошибок при строительстве студии и затягивания сроков. Также в студии утверждали, что не имеют никакого представления о том, где находится паспорт белоруса, и готовы предоставить юридическую помощь в его получении.

Фото: Наталья Богданчик

Лидер группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь рассказал, что сейчас при помощи Международной организации по миграции Андрей Жуков возвращается в Беларусь.

— Сейчас он направляется в Киев, где ему будут оформлены документы на возвращение в Беларусь. Его везет Международная организация по миграции. Приехав в Беларусь, он будет жить на специальной квартире, у него, наверное, даже будет психолог, как говорили. Во всяком случае, в теплую одежду его уже одели, так как он вышел из студии в шортах.

Филипп говорит, что пока точно неизвестно, когда Андрей Жуков прибудет в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Звукорежиссер Андрей Жуков, который еще в прошлом году уехал работать в Украину и не мог вернуться в Беларусь, едет домой.
 
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