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В Волковысском районе бригадиру грозит срок за убийство коровы
28.11.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by
В одной из деревень Волковысского района 53-летняя бригадир сельхозорганизации решила подзаработать — и поручила подчиненной забить на ферме корову, это никак документально не оформлять, а мясо продать. Но об афере
Милицонеры изъяли у злоумышленниц 131 кг мяса. Ущерб составил около 400 рублей.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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53-летняя бригадир сельхозорганизации решила подзаработать - и поручила подчиненной забить на ферме корову, это никак документально не оформлять, а мясо продать.
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