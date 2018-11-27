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В Волковысском районе бригадиру грозит срок за убийство коровы

28.11.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В одной из деревень Волковысского района 53-летняя бригадир сельхозорганизации решила подзаработать — и поручила подчиненной забить на ферме корову, это никак документально не оформлять, а мясо продать. Но об афере стало известно милиции.

Милицонеры изъяли у злоумышленниц 131 кг мяса. Ущерб составил около 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

 
 
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53-летняя бригадир сельхозорганизации решила подзаработать - и поручила подчиненной забить на ферме корову, это никак документально не оформлять, а мясо продать.
 
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