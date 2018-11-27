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Дед Мороз на квадроцикле и живые поросята. Каким будет новогоднее шествие в Могилеве
28.11.2018 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов в Могилеве планируют провести 25 декабря. Его откроют Дед Мороз со Снегурочкой на квадроциклах, а в параде примут участие живые поросята,
Шествие традиционно пройдет по улице Первомайской. Оно стартует в 12.00 от улицы Миронова и завершится на площади Славы. Кроме живых хрюшек, в шествии будут идти ростовые куклы символа 2019 года по восточному календарю.
По центру города пройдут около 250 Дедов Морозов от предприятий и учебных заведений города. Также в театрализованном шествии примут участие Снегурочки, Снеговики, гномы, Санта-Клаусы, герои детских сказок и другие новогодние персонажи. Завершится шествие большим новогодним карнавалом в масках.
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Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов запланировано на 25 декабря.
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