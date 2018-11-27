Дед Мороз на квадроцикле и живые поросята. Каким будет новогоднее шествие в Могилеве

Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов в Могилеве планируют провести 25 декабря. Его откроют Дед Мороз со Снегурочкой на квадроциклах, а в параде примут участие живые поросята, сообщает ТРК «Могилев».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Шествие традиционно пройдет по улице Первомайской. Оно стартует в 12.00 от улицы Миронова и завершится на площади Славы. Кроме живых хрюшек, в шествии будут идти ростовые куклы символа 2019 года по восточному календарю.

По центру города пройдут около 250 Дедов Морозов от предприятий и учебных заведений города. Также в театрализованном шествии примут участие Снегурочки, Снеговики, гномы, Санта-Клаусы, герои детских сказок и другие новогодние персонажи. Завершится шествие большим новогодним карнавалом в масках.