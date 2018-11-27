ОСВОД готовится к зиме

В преддверии зимнего сезона на базе ГУО «Ясли-сад № 33 г. Борисова» состоялся семинар-практикум «Организация профилактической работы в учреждениях дошкольного образования по предупреждению несчастных случаев на воде и льду».

– В ходе встречи гости поделились опытом организации профилактических мероприятий для воспитанников детских садов, еще раз повторили основные правила безопасности в интеллектуально-развлекательной квест-игре «Педагогический забег по тропе знаний правил безопасного поведения на водах», обсудили внедрение в практику мобильного приложения «ОСВОД», разработанного директором средней школы № 22 Петром Кушнеровым и одобренного главным управлением образования Миноблисполкома и Республиканским советом ОСВОД, – рассказал корреспонденту «А» Игорь Шаплюк, председатель Борисовской организации ОСВОД.

Дмитрий Храпков, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД, вместе со спасателями провел практическое занятие по обучению навыкам оказания первой доврачебной помощи при утоплении, а Анжела Ляцкая и Игорь Шаплюк выступили с докладами на тему «О роли и задачах первичных организаций ОСВОД в работе по привитию воспитанникам дошкольных учреждений глубоких знаний и понимания безопасного поведения на водах».

Наш корр.