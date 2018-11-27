ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОСВОД готовится к зиме

28.11.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

В преддверии зимнего сезона на базе ГУО «Ясли-сад № 33 г. Борисова» состоялся семинар-практикум «Организация профилактической работы в учреждениях дошкольного образования по предупреждению несчастных случаев на воде и льду».
– В ходе встречи гости поделились опытом организации профилактических мероприятий для воспитанников детских садов, еще раз повторили основные правила безопасности в интеллектуально-развлекательной квест-игре «Педагогический забег по тропе знаний правил безопасного поведения на водах», обсудили внедрение в практику мобильного приложения «ОСВОД», разработанного директором средней школы № 22 Петром Кушнеровым и одобренного главным управлением образования Миноблисполкома и Республиканским советом ОСВОД, – рассказал корреспонденту «А» Игорь Шаплюк, председатель Борисовской организации ОСВОД.
Дмитрий Храпков, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД, вместе со спасателями провел практическое занятие по обучению навыкам оказания первой доврачебной помощи при утоплении, а Анжела Ляцкая и Игорь Шаплюк выступили с докладами на тему «О роли и задачах первичных организаций ОСВОД в работе по привитию воспитанникам дошкольных учреждений глубоких знаний и понимания безопасного поведения на водах».

Наш корр.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии зимнего сезона на базе ГУО «Ясли-сад № 33 г. Борисова» состоялся семинар-практикум «Организация профилактической работы в учреждениях дошкольного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как не стать жертвой торговли людьми и не подвергнуться трудовой эксплуатации при трудоустройстве за пределами Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика