БелЖД назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

С 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года БЖД назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении, информирует пресс-центр Белорусской железной дороги.

В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Брянск, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Вильнюс-Минск.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будет курсировать 120 дополнительных поездов, в том числе на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Пинск, Витебск-Могилев, Витебск-Брест, Могилев-Гомель, Мозырь (ст. Козенки)-Минск.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается, говорится в сообщении.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.