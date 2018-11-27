Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза.

В рамках встречи был обсуждён широкий спектр вопросов: от качества предоставления социальных услуг до изменений, внесённых в Закон о средствах массовой информации, и ответственности за его нарушение.

В свою очередь присутствующие имели возможность задать свои вопросы и высказать предложения. Так, работники лесхоза просили оказать содействие в организации уличного освещении, ремонте участка дороги, расположенного на перекрестке улиц Степная и Луговая райцентра, поднимали тему торгового обслуживания и другие.













