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Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза

28.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза.

В рамках встречи был обсуждён широкий спектр вопросов: от качества предоставления социальных услуг до изменений, внесённых в Закон о средствах массовой информации, и ответственности за его нарушение.

В свою очередь присутствующие имели возможность задать свои вопросы и высказать предложения. Так, работники лесхоза просили оказать содействие в организации уличного освещении, ремонте участка дороги, расположенного на перекрестке улиц Степная и Луговая райцентра, поднимали тему торгового обслуживания и другие.

Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза

 
 
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Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом лесхоза. В рамках встречи был обсуждён широкий спектр...
 
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